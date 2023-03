Cagliari, Ranieri stravince ma elogia la Reggina: “faccio i complimenti, signora squadra”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Cosa mi dà questa vittoria? 3 punti. La Reggina è una squadra di carattere, di buoni giocatori. Volevamo ripetere il secondo tempo di Ascoli. La partita è stata bella, intensa, combattuta e complimenti anche al pubblico. Quando preparo una partita voglio sempre vincere, cercando di sapere quali sono i punti di forza avversari. Non vedo demeriti da parte degli amaranto, hanno fatto quello che sapevano fare. Siamo stati bravi noi a contrastare palla su palla”. Così mister Ranieri dalla sala stampa del Granillo al termine del match tra Reggina e Cagliari.

“Ringrazio i ragazzi, perché mi seguono. Dobbiamo continuare così, anche se non penso di arrivare secondo. Paragoni tra questo Cagliari e mio Leicester? Lascerei stare quella storia, è passata. Sono tornato in B dopo tanti e devo dire che mi piace, ci sono ottimi allenatori e buone squadre. In serie cadetta nel girone d’andata tutti provano a giocar bene”.

“La Reggina ha fatto un girone d’andata meraviglioso, gli girava tutto bene, sanno quello che devono fare, ora invece non gli gira più nulla, le avversarie l’hanno studiata, ma restano una signora squadra con un ottimo allenatore. Faccio i complimenti alla Reggina”.

In sala stampa poi si presenta anche Zappa, autore dello 0-4: “è’ stata una vittoria fondamentale per noi, era 6 mesi che non vincevamo in trasferta. A Bari ce l’hanno soffiata via all’ultimo. A inizio campionato siamo stati un po’ sfortunati, abbiamo perso troppi punti. Con l’arrivo di mister Ranieri è arrivata serenità, dal punto di vista tattico anche molta solidità difensiva”.