Reggina-Cagliari 0-4, le pagelle di StrettoWeb: difesa disastrosa, insufficienza generale

Reggina-Cagliari finisce 0-4. Le pagelle della nostra redazione al termine del match. Insufficienza generale, peggiore prestazione interna, difesa passivo e attacco spuntato.

Colombi 6 – Sui gol non può nulla, evita un passivo più pesante.

Pierozzi 5 – Un po’ di spinta, qualche diagonale riuscita, ma quest’oggi nessuno può essere sufficiente.

Camporese 4 – Disattento nei gol, è suo il tocco di mano per il penalty dello 0-2.

Gagliolo 4 – Sulla falsariga delle prestazioni di questo girone di ritorno: deludente. Difesa passiva e distratta: maglie larghissime.

Di Chiara 4.5 – Come Pierozzi, anche se sbaglia qualcosa in più.

Majer 4.5 – E’ sulle gambe e forse psicologicamente ne risente un po’. Male.

Crisetig 4 – Lento, impacciato, non accelera e la squadra non lo segue.

Fabbian 5 – Come sempre tra i pochi a far vedere qualcosa: sfiora il gol in due occasioni.

Canotto 4.5 – Involuzione paurosa per l’ala destra. Non ne azzecca una, tiene troppo il pallone e sbaglia anche un gol facile da due passi in avvio.

Ménez 5 – Anche lui oggi spento e passivo. E questo la dice lunga.

Rivas 4 – Malissimo, sembra rivedere i fantasmi dello scorso anno, nel periodo peggiore. Sbaglia di tutto.

dal 46′ Cicerelli s.v. – Sfortunato.

dal 46′ Strelec 5 – Il suo ingresso non sposta alcun equilibrio davanti.

dal 51′ Gori 5.5 – Un po’ meglio di Strelec, ma dettagli.

dal 63′ – Liotti 5.5 – Idem come Strelec.

All. Inzaghi 4 – Alla vigilia aveva detto che voleva prima la prestazione del risultato. Non è arrivato niente, al netto di qualche occasione, tanto nervosismo e una preoccupante involuzione.