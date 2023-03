Reggina-Cagliari, Crisetig: “c’è poco da parlare, è colpa nostra”

StrettoWeb

“E’ un peccato, c’erano tutti i presupposti per fare una bella partita. Nessuno di noi si aspettava questo risultato. C’è poco da parlare e tanto da fare. Il Cagliari ha avuto una parabola simile, poi si sono compattati. La classifica va vissuta come se queste ultime fosse 8 finali. Siamo consapevoli di aver fatto una buona prestazione, parlare è difficile”. Così il capitano amaranto Lorenzo Crisetig in sala stampa al termine di Reggina-Cagliari.

“La prima cosa che ci siamo detti al fischio finale è che le parole stanno a zero, dobbiamo tornare a pedalare senza parlare molto. E’ l’unica cura che conosco e l’unico metodo per uscire da questo momento. Le voci dall’esterno non ci toccano, posso garantirlo. La colpa è nostra”.