Reggina, Inzaghi: “zero scusanti, critiche giuste, sono arrabbiato e deluso”

“Oggi penso che non ci siano scusanti. Avevamo riposato, avevamo avuto i tifosi ieri. Dovevamo dare di più. Alla squadra dirò che da oggi ripartiamo da zero punti, dobbiamo uscire con la bava alla bocca. Ci prendiamo critiche e fischi, dispiace per tifosi e società, oggi sono arrabbiato e deluso”. Così mister Inzaghi al termine di Reggina-Cagliari.

“Le altre sconfitte, a parte il derby, erano arrivate in maniera diversa, con la prestazione. Oggi per la prima volta non è stata la solita Reggina, quella che conosco. La classifica è ancora importante, dobbiamo difenderla con i denti. Si deve tornare a lavorare forte. Al di là del momento negativo, siamo settimi. Oggi non sono contento. Oggi le critiche sono tutte giuste. Voglio essere lucido. Non mi è piaciuta la prestazione, l’atteggiamento, non abbiamo ammoniti, non abbiamo dato neanche un calcio. Come ho trovato la chiave all’andata, la troverò anche ora, magari cambierò sistema, non so, ora vediamo”.

“Dobbiamo difendere meglio, da squadra, ritrovando la fame, non lasciandoci influenzare dalle voci da fuori, da penalità. Questa partita non ha scusanti, oggi lo stadio era pieno. Fabbian ha preso una botta. Sia Hernani che Majer non dovevano giocare, Hernani aveva febbre e soffriva di un problema muscolare, Majer aveva preso una botta in allenamento”.