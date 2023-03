“Navighiamo sicuri nella rete e nella vita”, Bruzzone a Reggio Calabria: “ecco i pericoli per i giovani” | INTERVISTE

StrettoWeb

“Navighiamo sicuri nella rete e nella vita”, è il tema della giornata formativa che si svolge a Reggio Calabria. L’evento, promosso dalle associazioni “Jole Santelli” e “laCaramellABuona” con il patrocinio del Consiglio Regionale, ha come ospite la criminologa e psicologa dottoressa Roberta Bruzzone. La giornata si articola in due momenti: questa mattina si è svolto un incontro al Teatro Cilea con ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, mentre nel pomeriggio a partire dalle ore 17.30, Bruzzone sarà all’Hotel Excelsior per parlare con genitori ed educatori.

“Violenza e furto di identità sono soltanto alcuni dei rischi che si possono incontrare in rete”, afferma Roberta Bruzzone. “Le conseguenze di una navigazione non consapevole o non guidata possono essere gravi, soprattutto per i più giovani e possono determinare diminuzione dell’autostima, insorgenza di episodi depressivi, paura, frustrazione e ansia”, rimarca Bruzzone.

Roberta Santelli, sorella della compianta Jole, sottolinea: “internet deve essere vista come un’opportunità in più per i ragazzi e non come una prigione perché in questo momento i giovani sono chiusi in se stessi”. L’altra sorella Paola evidenza: “è importante che genitori, educatori, istituzioni possano creare una sorta di vademecum di informazione digitale”.

