“Siamo tutti Alessandra”, all’Unime un minuto di silenzio per lei: al via a Messina il ciclo di seminari sulla violenza di genere

8 Marzo 2019 18:06

Al via all’Università di Messina il ciclo di seminari sulla violenza di genere. L’iniziativa è giunta al terzo anno e rappresenta un segno tangibile dell’impegno e del grande lavoro della prof.ssa Maria Antonella Cocchiara

L’Aula Magna “Lorenzo Campagna” del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche ha ospitato la Giornata inaugurale del ciclo di seminari intitolato “Violenza di genere: conoscerla, prevenirla, riconoscerla, contrastarla”.

L’incontro è stato introdotto dalla prof.ssa Daniela Novarese, responsabile scientifica dei corsi, e sono intervenuti anche il Prorettore vicario, prof. Giovanni Moschella, il Direttore del Dipartimento SCIPOG, prof. Mario Calogero, il Prefetto di Messina, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, e la prof.ssa Giovanna Spatari, Delegata alle Politiche di genere dell’Università di Messina.

Presenti anche il Generale di divisione, comandante legione CC “Sicilia” di Palermo, Giovanni Cataldo, la Consigliera di Parità Regione Siciliana, dott.ssa Margherita Ferro, l’Assessore alle Pari opportunità del Comune di Messina, dott.ssa Carlotta Previti, il Questore di Messina, dott. Mario Finocchiaro, il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Messina, dott.ssa Giovannella Scaminaci, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, avv. Vincenzo Ciraolo, la prof.ssa Vittoria Calabrò, Responsabile scientifica dei corsi, e la dott.ssa Serafina Strano, Medico ASP3-Catania.

“E’ un grande onore per me – ha esordito la prof.ssa Novarese – in qualità di responsabile scientifica dei corsi assieme alla prof.ssa Calabrò, introdurre l’incontro di apertura di questo ciclo di seminari. L’iniziativa è giunta al terzo anno e rappresenta un segno tangibile dell’impegno e del grande lavoro della prof.ssa Maria Antonella Cocchiara. Provo indignazione per la scia di sangue che continua a macchiare il nostro paese e, da ieri, anche la nostra città. Quanto accaduto alla giovane Alessandra Musarra ci fa capire che non è ancora stato fatto abbastanza e credo che l’Ateneo, in sinergia con le altre istituzioni debba attuare tutte le iniziative possibili per trasmettere valori ed agire sulla cifra culturale”.

“Sono particolarmente emozionato per questa giornata, che – ha commentato il prof. Moschella – doveva rappresentare un momento di festa in correlazione con il giorno dedicato alle donne. Per l’uccisione di Alessandra Musarra non è così e tutto ciò significa che è necessario rinnovare l’impegno rispetto alla violenza di genere. Oggi siamo qui in rappresentanza dell’incredibile mole di lavoro condotto dalla prof.ssa Cocchiara la quale aveva compreso la necessità di una costante formazione sul tema. Stiamo portando avanti la rete di rapporti e riflessioni costruita nata con la sua opera”.

Quello della violenza di genere – ha aggiunto il prof. Calogero – è un problema endemico delle nostre società industrializzate. Eventi come questo odierno dimostrano la sensibilità dell’intero Ateneo e del Dipartimento SCIPOG che, per natura affronta il tema in maniera interdisciplinare, per diffondere una cultura diversa”.

Questo di oggi – ha detto la prof.ssa Spatari – è un evento di rilievo, da un punto di vista culturale e formativo. E’ un percorso ben strutturato, giunto con successo al suo terzo anno di attività. Le iscrizioni numerose dimostrano che la nostra città è sensibile al tema. Parlarne non basta, ma vi sono anche iniziative strutturate e ben radicate come il protocollo di intesa stipulato qualche tempo fa con la Prefettura. Ci auguriamo che si possa penetrare sempre più incisivamente nel tessuto sociale”.

Il ciclo di seminari si concluderà il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. Nel corso dell’evento è stato, inoltre, osservato un minuto di raccoglimento per la giovane Alessandra Musarra, vittima di un amore malato.

Valuta questo articolo