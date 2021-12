Reggio Calabria, uomo defeca in pieno centro. Modafferi: “conseguenza del degrado”

20 Dicembre 2021 22:44

L’episodio di inciviltà è avvenuto nelle vicinanze del tapis roulant di Via Giudecca

Mentre questa mattina in città ha fatto scalpore la notizia di un incendio ai cassonetti da poco reintrodotti da Teknoservice a Ciccarello, va registrato che sempre oggi in pieno centro storico si è concretizzato un episodio che rappresenta la quintessenza del degrado e dell’inciviltà. Un uomo ha defecato, in pieno giorno, nelle vicinanze del tapis roulant. A pubblicare la foto è Giuseppe Modafferi, del partito Ancora Italia. “Siamo al Tapis Roulant, pieno centro cittadino. La mancanza di manutenzione, la chiusura ed il conseguente degrado dell’intera struttura e area circostante determinano fenomeni simili, molto eloquenti e significativi. Caro f.f. perché il Tapis Roulant è in disuso da anni? La cittá merita conoscere i motivi della pessima amministrazione”, ha commentato l’esponente reggino sui social.