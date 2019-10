Reddito di Cittadinanza, Di Maio: “intervenire sul caso Saraceni”

2 Ottobre 2019 12:26

”Ho letto l’appello-intervista accorata e pacata della vedova D’Antona. C’è una brigatista che è stata messa agli arresti domiciliari e percepisce il reddito di cittadinanza. Per noi è molto importante intervenire, questo non lo possiamo permettere, spero di incontrare presto la vedova D’Antona”, è quanto ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, parlando del caso Sareceni. “Ho sentito poco fa il ministro Buonafede: mi ha detto che non c’è bisogno nemmeno di una legge per sbloccare questa ingiustizia, ma se dovesse servire, presentiamo un emendamento a uno dei tanti decreti che abbiamo in Parlamento e blocchiamo l’erogazione del reddito di cittadinanza a questa brigatista che sta agli arresti domiciliari”, conclude.

