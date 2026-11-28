Una sfida storica, l’occasione per riscattare la brutta prestazione di Palermo e soprattutto la necessità di conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla promozione. Domenica 29 novembre, alle ore 14:30, lo stadio Oreste Granillo ospiterà Reggina-Siracusa. Tanti i motivi che rendono particolarmente importante questa partita, a partire dalle cinque sconfitte consecutive rimediate dagli amaranto contro gli aretusei tra il 2023 e il 2025, fino a un successo che a Reggio Calabria manca addirittura da 32 anni e mezzo. Rispetto al recente passato, però, le condizioni sono profondamente cambiate: la squadra di Marco Marchionni ha ambizioni e risorse diverse, è a un solo punto dalla vetta e resta la grande favorita per la vittoria finale del campionato. Fondamentale sarà ancora una volta il contributo del pubblico amaranto, chiamato a ricreare quella splendida atmosfera respirata al Granillo in questo avvio di stagione. I numeri, infatti, testimoniano quanto la squadra riesca a esaltarsi davanti ai propri tifosi.

Non tutti i sostenitori amaranto, soprattutto quelli che vivono lontano da Reggio Calabria, potranno essere presenti sugli spalti. E allora, dove vedere Reggina-Siracusa in diretta? A differenza delle altre partite interne degli amaranto, il big match sarà visibile gratuitamente su Vivo Azzurro TV, la piattaforma digitale ufficiale della FIGC, e sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. La Federazione Italiana Giuoco Calcio trasmette ogni fine settimana una partita selezionata tra quelle dei gironi di Serie D e per domenica 29 novembre la scelta è ricaduta proprio sulla sfida del Granillo. Non sarà dunque necessario acquistare il singolo evento o sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Come vedere Reggina-Siracusa su Vivo Azzurro TV e YouTube

Per accedere a Vivo Azzurro TV sarà sufficiente collegarsi al sito www.vivoazzurrotv.it oppure scaricare l’applicazione disponibile su App Store e Google Play Store, anche attraverso Smart TV compatibili, ed effettuare la registrazione gratuita. Attraverso l’app sarà inoltre possibile attivare le notifiche push per essere avvisati degli eventi in programma. In alternativa, si potrà seguire la diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:30.

Reggina-Siracusa, diretta LIVE testuale su StrettoWeb

Come sempre, sarà possibile seguire la partita anche attraverso la diretta LIVE testuale di StrettoWeb. Il racconto inizierà già nel prepartita, con le ultime notizie sulle due squadre, l’atmosfera del Granillo e le formazioni ufficiali. Dal fischio d’inizio spazio agli aggiornamenti in tempo reale, con tutte le occasioni, i gol e gli episodi più significativi dell’incontro. La copertura proseguirà anche dopo il triplice fischio, con le pagelle dei calciatori amaranto, le dichiarazioni dei protagonisti, le interviste e gli approfondimenti su una delle partite più attese della stagione della Reggina.