Messina e Reggio Calabria sempre più vicine. Presentato a Palazzo Zanca il nuovo servizio FlyBusMessina, la linea dedicata di ATM che, a partire da martedì 1° dicembre 2026, collegherà direttamente la città peloritana con l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”. Un’importante novità per la mobilità tra Sicilia e Calabria, destinata a facilitare l’accesso allo scalo aeroportuale reggino e a rafforzare l’integrazione dei sistemi di trasporto pubblico delle due città. La presentazione del servizio, promossa dal Comune di Messina e da ATM S.p.A. nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, vede protagonisti il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità e Viabilità urbana Francesco Caminiti ed il presidente di ATM Chiara Sterrantino. Come anticipato da StrettoWeb lo scorso 3 novembre, l’attivazione del collegamento rappresenta uno dei primi passi concreti nel percorso di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria, finalizzato alla costruzione dell’Area integrata dello Stretto.

FlyBusMessina, il collegamento diretto con l’Aeroporto di Reggio Calabria

Con FlyBusMessina, l’Azienda Trasporti di Messina amplia la propria offerta di servizi attraverso una linea espressamente dedicata ai collegamenti aeroportuali tra le due sponde dello Stretto. L’obiettivo è consentire ai passeggeri di raggiungere lo scalo reggino attraverso un unico servizio di trasporto, comprensivo dell’attraversamento marittimo, facilitando l’organizzazione degli spostamenti. Il progetto, in sostanza, prevede il collegamento dal parcheggio Cavallotti all’Aeroporto dello Stretto, con quattro corse giornaliere per ciascuna direzione. La tariffa è di 15 euro a tratta, comprensiva del traghettamento con sosta auto a 3 euro fino a 72 ore. Mentre il costo del biglietto di andata e ritorno è pari a 28 euro. Inoltre, sono in programma 8 corse giornaliere, 4 in partenza da Messina e 4 dall’Aeroporto dello Stretto.

Dall’accordo tra Basile e Cannizzaro ai collegamenti tra Messina e Reggio Calabria

Il nuovo servizio si inserisce nel più ampio progetto di collaborazione tra il sindaco di Messina Federico Basile e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, culminato lo scorso 16 ottobre nella firma dello storico accordo a bordo della nave Elio. Tra gli obiettivi individuati nel protocollo d’intesa sottoscritto dalle due amministrazioni figura proprio il miglioramento dell’accessibilità dell’Aeroporto dello Stretto, attraverso servizi dedicati e una maggiore integrazione dei collegamenti terrestri e marittimi. Lo scorso 18 novembre, inoltre, Cannizzaro aveva confermato ai microfoni di StrettoWeb l’avvio del collegamento diretto dal 1° dicembre, annunciando la propria presenza a Messina insieme al collega Basile.

Aeroporto dello Stretto, nuove opportunità per i viaggiatori siciliani

L’attivazione del FlyBusMessina rappresenta una nuova opportunità non soltanto per i residenti della città peloritana, ma anche per i viaggiatori provenienti dalla provincia messinese e dalla Sicilia nordorientale. La possibilità di raggiungere direttamente l’aeroporto reggino attraverso un servizio dedicato punta infatti ad ampliare le alternative di viaggio e il bacino di utenza dello scalo. Lo stesso sindaco Federico Basile, nel corso di una recente intervista rilasciata a StrettoWeb, aveva evidenziato l’importanza di migliorare fin da subito i collegamenti con l’aeroporto reggino, anche nella prospettiva della futura realizzazione del Ponte sullo Stretto.