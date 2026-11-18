L’accordo tra Reggio Calabria e Messina comincia a produrre i primi risultati concreti e apre nuove prospettive di collaborazione tra le due sponde dello Stretto. A confermarlo è il sindaco Francesco Cannizzaro, che, a margine di una conferenza stampa, ha fornito aggiornamenti sul percorso avviato insieme al collega messinese Federico Basile, annunciando novità sul fronte dei trasporti, delle interlocuzioni con il Governo e dei possibili collegamenti turistici con Taormina. Il primo appuntamento è fissato per il 1° dicembre, quando Cannizzaro si recherà a Messina per dare avvio, insieme a Basile, come avevamo anticipato lo scorso 3 novembre, a una nuova fase della collaborazione istituzionale, che prevede l’attivazione di un collegamento quotidiano in autobus tra Piazza Cairoli e l’Aeroporto dello Stretto. Ma il progetto non si ferma alla mobilità. Il sindaco reggino ha infatti anticipato che il protocollo sottoscritto tra le due Amministrazioni potrebbe essere preso in considerazione dal Governo anche sotto il profilo normativo. Parallelamente, sono già state avviate interlocuzioni con Cateno De Luca per estendere la collaborazione a Taormina.

Reggio Calabria e Messina, Cannizzaro: “la collaborazione con Basile sta già portando i suoi frutti”

Il primo cittadino reggino ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto nelle ultime settimane dalle due Amministrazioni, sottolineando come il protocollo abbia già dato vita a una serie di incontri operativi finalizzati a tradurre gli impegni in iniziative concrete. “È una strategia virtuosa che, avviata insieme a Federico Basile, sta già portando i suoi frutti. Il presidente del Consiglio comunale Milia è stato più volte a Messina, così come l’assessore Ripepi, che ha la delega a questa strategia. Allo stesso modo, gli amministratori messinesi sono venuti a Reggio non certo per prendere un caffè, ma per lavorare e mettere nero su bianco alcune strategie che ci vedranno protagonisti insieme. Abbiamo già avuto interlocuzioni a Roma, perché probabilmente il Governo prenderà in considerazione il protocollo che abbiamo sottoscritto, con l’obiettivo di recepirlo anche sul piano normativo. Non voglio anticipare nulla, ma siamo assolutamente convinti che riusciremo a ottenere un primo risultato“, sottolinea Cannizzaro.

Dal 1° dicembre il collegamento quotidiano tra Messina e l’Aeroporto dello Stretto

“Un risultato concreto arriverà il 1° dicembre, quando mi recherò a Messina insieme a Federico Basile e daremo avvio a una nuova fase della nostra collaborazione: l’attivazione di un autobus che partirà ogni giorno da Piazza Cairoli, a Messina, e raggiungerà direttamente l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria. L’obiettivo è consentire ai nostri amici messinesi di utilizzare più facilmente lo scalo reggino per i propri voli e, allo stesso tempo, favorire l’arrivo a Messina dei viaggiatori provenienti dall’aeroporto. Già questo dimostra la concretezza e l’efficacia di quanto abbiamo messo nero su bianco qualche settimana fa. Stiamo procedendo rapidamente in questa direzione e ne sono molto contento, anche perché i rapporti tra le due Amministrazioni sono sempre più cordiali ed entusiastici. La classe dirigente messinese ha accolto con grande favore la nostra visione. E chissà che già nei prossimi giorni non si riesca a realizzare insieme un’altra iniziativa che potrebbe sembrare soltanto simbolica, ma che in realtà potrebbe avere anche un importante significato concreto”, sottolinea Cannizzaro.

Cannizzaro apre a Cateno De Luca: il progetto dello Stretto guarda anche a Taormina

La strategia di collaborazione non si limita al rapporto tra Reggio Calabria e Messina. Cannizzaro ha infatti confermato di aver avviato un confronto con Cateno De Luca per valutare nuove forme di collegamento e cooperazione con Taormina. “De Luca? Lo sentirò nei prossimi giorni. Ci siamo già confrontati e abbiamo avviato un percorso di collaborazione anche con Taormina, sebbene non sia ancora ufficiale né formalizzato. Nutro grande stima per De Luca come sindaco e amministratore e sono convinto che Reggio Calabria debba rafforzare i propri collegamenti anche con la vicina Taormina, così come sta già facendo con Messina. Ribadisco: la nostra vicina Taormina. Nell’immaginario collettivo può sembrare una destinazione lontana, ma bastano appena 30 minuti di navigazione per raggiungere la costa ai piedi di Taormina. Stiamo lavorando anche con Cateno in questa direzione e continueremo a farlo affinché questa sinergia, nell’ambito della strategia dello Stretto e dello sviluppo turistico, possa tradursi in risultati concreti e non restare soltanto sulla carta, come previsto nell’accordo sottoscritto qualche settimana fa”, puntualizza Cannizzaro.