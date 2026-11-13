Area Integrata dello Stretto, Reggio Calabria e Messina fanno sul serio: verso i Consigli comunali congiunti, l’accordo prende forma

L’Area Integrata dello Stretto comincia a prendere forma. E questa volta non si tratta soltanto di un accordo sottoscritto dalle amministrazioni comunali, ma di un percorso che punta a coinvolgere direttamente anche le assemblee rappresentative delle due città. Reggio Calabria e Messina compiono un nuovo passo verso una collaborazione istituzionale sempre più strutturata, con l’obiettivo di dare seguito all’intesa firmata dai rispettivi primi cittadini. La novità arriva dall’incontro che si è svolto oggi a Messina tra il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, e il presidente del Consiglio comunale della città siciliana, Massimiliano Minutoli. Al centro del confronto, l’organizzazione di un Consiglio comunale congiunto tra Reggio e Messina, un appuntamento destinato ad aprire una fase di discussione istituzionale sui diversi aspetti dell’accordo per l’Area Integrata dello Stretto. E non sarà un’iniziativa isolata. Il percorso prevede infatti più sedute congiunte, attraverso le quali i rappresentanti delle due città potranno confrontarsi sui contenuti dell’intesa e sulle prospettive della collaborazione tra le due sponde.

Dall’accordo tra i sindaci al coinvolgimento dei Consigli comunali

L’accordo per l’Area Integrata dello Stretto, firmato dai primi cittadini di Reggio Calabria e Messina, rappresenta il punto di partenza di questo nuovo percorso. La firma dell’intesa ha espresso la volontà delle due amministrazioni di rafforzare la collaborazione tra territori che, pur appartenendo a due regioni differenti, condividono uno spazio geografico e relazioni profondamente intrecciate. Adesso arriva un ulteriore passaggio: il coinvolgimento delle assemblee comunali, chiamate a confrontarsi sui contenuti dell’accordo e sulle questioni che riguardano il futuro delle due città. È proprio questo il significato dell’incontro tra i presidenti Milia e Minutoli. L’Area Integrata dello Stretto non rimane soltanto un’intesa tra amministrazioni, ma comincia a diventare materia di discussione per i rappresentanti istituzionali delle due comunità. Un’evoluzione importante, perché un progetto di collaborazione destinato a svilupparsi nel tempo ha bisogno di continuità, confronto e partecipazione delle istituzioni coinvolte.