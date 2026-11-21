Un sabato, all’apparenza, qualunque può diventare uno spartiacque. La serata del 21 novembre può essere il turning point della stagione di due calabresi in difficoltà. In Serie B il Catanzaro fa cadere il Palermo, l’unica squadra del torneo che non aveva ancora perso. In Serie C il Cosenza vince il derby contro il Crotone e allunga la serie positiva. Sono due squadre partite malissimo e che adesso hanno ripreso a correre.

Catanzaro-Palermo 3-1: la partita della svolta al Ceravolo

Doveva essere la classica partita già scritta: l’ultima contro la prima, il fanalino di coda contro la corazzata di Pippo Inzaghi lanciata verso la Serie A. È andata in un altro modo. Al “Ceravolo” il Catanzaro ha battuto 3-1 il Palermo, che ha incassato così la prima sconfitta stagionale. Ha aperto Giovane, Vavassori ha pareggiato prima dell’intervallo, poi nella ripresa Pecorino e Mosti hanno chiuso i conti.

Non sono solo tre punti. Il Catanzaro ha mandato un messaggio a tutto il campionato: quell’ultimo posto in classifica non lo merita. La squadra è stata costruita per obiettivi ben diversi, e stasera si è vista di nuovo, contro l’avversario più difficile possibile. Un po’ Davide contro Golia, solo che qui la fionda ha colpito tre volte.

Da Gorgone a Mignani: il fondo toccato con l’Ascoli e la ripartenza

La stagione era cominciata molto sotto le aspettative. Il punto più basso è stato l’1-6 contro l’Ascoli, che è costato la panchina a Giorgio Gorgone: la squadra sembrava confusa e un cambio era diventato inevitabile. La società ha scelto Michele Mignani, un tecnico esperto che la Serie B la conosce bene, peraltro con un passato proprio sulla panchina del Palermo.

Le prime settimane sono servite per assestarsi: due pareggi e poi la beffa di Cesena. Oggi è arrivata la prima vittoria della gestione Mignani, e l’ha firmata contro la capolista. Il Catanzaro visto stasera è più solido, più convinto, più sicuro dei propri mezzi.

Il DNA da Playoff: tre anni di fila tra le grandi

A Catanzaro i Playoff sono ormai un’abitudine. Le Aquile li hanno giocati negli ultimi tre campionati, compreso il primo da neopromossa. Nelle prime due stagioni si sono fermate davanti alle grandi del Nord, Cremonese e Spezia. L’anno scorso hanno eliminato il Palermo in semifinale contro ogni pronostico, per poi perdere la finale con il Monza: sconfitta 0-2 in casa e vittoria 0-2 in Brianza, che non è bastata.

Dietro c’è una società solida. Il presidente Floriano Noto è ambizioso e, nonostante la classifica, sogna ancora i Playoff. I numeri gli danno qualche ragione: il Catanzaro è ultimo a quota 9, ma l’ottavo posto, quello del Benevento a 16 punti, è a soli 7 punti. Mignani invita alla calma e chiede di pensare prima di tutto alla salvezza, com’è giusto. La rincorsa però è iniziata stasera.

Crotone-Cosenza 0-1: il derby salvezza parla rossoblù

Un’ora e mezza dopo, in Serie C, è arrivata la seconda bella notizia. Il Cosenza ha vinto 0-1 a Crotone nel derby salvezza. Ha deciso un autogol di Bashi al 36′. Un gol sporco, ma in una corsa salvezza i tre punti contano allo stesso modo. Il dettaglio curioso è lo stadio. I Lupi hanno vinto allo “Scida”, dove fino a poche settimane fa giocavano le partite casalinghe, esiliati da Cosenza. Sono tornati a fare punti proprio sul campo che era stato la loro casa provvisoria.

La rinascita dei Lupi: 11 punti nelle ultime 5 partite

Dopo un pessimo inizio di stagione, la squadra di Coppitelli ha cambiato marcia: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, cioè 11 punti in poco più di un mese. Oggi il Cosenza è 17° a quota 16, appaiato all’Altamura. Il Savoia, prima squadra virtualmente salva, è a -2. E la Cavese, decima e quindi nell’ultimo posto utile per i Playoff, è solo 3 punti più su.

Ha pesato anche il ritorno al San Vito-Marulla per le gare interne, inaugurato con la vittoria sulla Casertana. Il Cosenza sembra essersi ricompattato. Ha staccato il Crotone, ultimo con un solo punto e ormai avviato verso l’unica retrocessione diretta, e può guardare al resto della stagione con più fiducia per archiviare una salvezza che sembra alla portata e chissà, magari qualcosa di più.

Un sabato che può cambiare la stagione delle calabresi

Le classifiche dicono ancora che c’è molto da lavorare. Però Catanzaro e Cosenza hanno lo stesso obiettivo: lasciarsi alle spalle un autunno difficile e dimostrare che quello non era il loro vero valore. Il Catanzaro ha fatto partire la rincorsa con il colpo più fragoroso possibile, il Cosenza ha vinto il derby confermando di aver ritrovato compattezza. Può essere il sabato della svolta, la conferma dovrà arrivare partita dopo partita da ora in avanti.