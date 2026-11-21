Il derby calabrese di Serie C se lo prende il Cosenza. Tre punti d’oro a Crotone, arrivati con un autogol di Bashi al 31′, ma che permettono ai “Lupi” di vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo un inizio di stagione complicato, il Cosenza ha messo in fila una serie di risultati utili importanti che ha permesso a Energe e compagni di di risalire lentamente la classifica. Quella di questa sera è la terza vittoria nelle ultime 5 gare, nelle altre due partite sono arrivati due pareggi, per 11 punti complessivi sui 16 totali che permettono ai cosentini di agganciare l’Altamura nell’ultima posizione Playout a soli 2 punti dal Savoia che occupa il primo posto utile alla salvezza diretta.

Si fa sempre più complicata la situazione del Crotone, ultimo a quota 1 punto (dopo la penalizzazione di 6), a -14 dai Playout.

Risultati Serie C 15ª Giornata, Girone C

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Casertana-Salernitana 2-2

Sabato 21 novembre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Barletta 1-1

Inter U23-Potenza 2-1

Monopoli-Cavese 1-0

Ore 17:30

Crotone-Cosenza 0-1

Savoia-Sorrento 2-1

Domenica 22 novembre

Ore 12:30

Scafatese-Foggia

Ore 14:30

Altamura-Casarano

Ore 15:00

Catania-Bari

Ore 17:30

Picerno-Giugliano

Classifica Girone C Serie C

Potenza 35 Bari 26* Monopoli 23 Inter U23 23* Sorrento 23 Catania 22* Audace Cerignola 21* Scafatese 21* Casertana 21 Cavese 19 Picerno 19* Barletta 19 Salernitana 19 Casarano 18* Savoia 18 Altamura 16* Cosenza 16 Giugliano 16* Foggia 15* Crotone 1 (-6)

* Una partita in meno

Prossimo turno, 16ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 27 novembre

Ore 20:30

Cavese-Scafatese

Foggia-Casertana

Sabato 28 novembre

Ore 14:30

Giugliano-Altamura

Ore 17:30

Salernitana-Monopoli

Sorrento-Cosenza

Domenica 29 novembre

Ore 12:30

Barletta-Inter U23

Ore 14:30

Casarano-Catania

Potenza-Audace Cerignola

Ore 17:30

Bari-Savoia

Crotone-Picerno