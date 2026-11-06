Il Cosenza torna al San Vito-Marulla per tutta la stagione, è ufficiale: arriva l’ok della Lega Pro

Il Cosenza torna ufficialmente a giocare allo stadio San Vito-Gigi Marulla. È arrivata oggi, venerdì 6 novembre 2026, la decisione che autorizza la società rossoblù a utilizzare il proprio impianto per le competizioni nazionali della stagione sportiva 2026/2027, superando così la situazione che aveva portato all’indicazione dello stadio Ezio Scida di Crotone come sede alternativa, autorizzata in deroga in occasione del rilascio della Licenza Nazionale. La notizia è stata comunicata direttamente dal Cosenza Calcio, dopo che la Lega Pro ha preso atto della deliberazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. Il provvedimento rappresenta un passaggio importante per il club e per i tifosi rossoblù, che potranno tornare a seguire le partite casalinghe della propria squadra nell’impianto cittadino. La prima gara indicata nel comunicato ufficiale è Cosenza-Casertana, in programma domenica 15 novembre 2026, alle ore 17:30, che si disputerà proprio al San Vito-Gigi Marulla.

La Commissione accoglie la richiesta del Cosenza: autorizzato il San Vito-Marulla

La decisione è arrivata al termine dell’esame della documentazione presentata dal Cosenza Calcio per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dello stadio cittadino. La società aveva inoltrato la propria istanza il 3 novembre 2026, chiedendo di poter disputare le competizioni nazionali al San Vito-Gigi Marulla anziché all’Ezio Scida di Crotone, precedentemente autorizzato in deroga per la stagione sportiva in corso. La richiesta è stata esaminata nella riunione del 6 novembre dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, che ha valutato gli atti prodotti dal club e ha deliberato di accogliere l’istanza. La Lega Pro ha quindi preso formalmente atto del provvedimento, rendendo possibile il ritorno delle gare ufficiali del Cosenza nell’impianto cittadino. L’autorizzazione riguarda l’utilizzo dello stadio per le competizioni nazionali della stagione 2026/2027 e consente alla società di programmare gli appuntamenti casalinghi al Marulla, secondo quanto stabilito dalla Commissione competente.

Cosenza-Casertana si giocherà al Marulla domenica 15 novembre

La prima conseguenza concreta della decisione riguarda la prossima partita casalinga dei rossoblù. Cosenza-Casertana, fissata per domenica 15 novembre alle ore 17:30, si disputerà allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. La conferma arriva direttamente dalla società, che ha ufficializzato la sede dell’incontro dopo il via libera della Commissione. Per i tifosi si tratta di una notizia particolarmente significativa, perché restituisce alla squadra la possibilità di disputare le proprie gare interne nello stadio della città. L’autorizzazione pone fine, sul piano dell’individuazione dell’impianto per le competizioni nazionali, alla necessità di fare riferimento allo stadio Ezio Scida di Crotone, indicato inizialmente in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale. Il Cosenza potrà dunque tornare al Marulla a partire dalla sfida contro la Casertana, con l’appuntamento fissato per il pomeriggio di domenica 15 novembre. Un ritorno ufficializzato dopo l’esame positivo dell’istanza presentata dal club e destinato a rappresentare un passaggio importante per il prosieguo della stagione rossoblù.