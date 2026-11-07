Dopo due pareggi, il Catanzaro torna a perdere: il Cesena vince 1-0, beffa nel finale | CLASSIFICA

Un occasione d'oro nel finale con un gol negato da un salvataggio sulla linea e il Catanzaro si vede beffato all'83' dal gol di Gelli: calabresi ko 1-0 a Cesena

Cesena-Catanzaro

Dopo due pareggi consecutivi che avevano dato un po’ di fiducia e fatto respirare l’ambiente, complice il cambio di guida in panchina, il Catanzaro torna ad assaporare il gusto aspro della sconfitta perdendo 1-0 in casa del Cesena. Un risultato amaro per i calabresi che, probabilmente, avrebbero meritato almeno un punticino in una gara con pochi spunti degni di nota. Nel primo tempo succede poco, l’unico squillo è di Dorval che spara alto di poco.

Ritmi bassi e scarse emozioni la fanno da padrone fino ai 20 minuti finali. Al 69′ il Cesena si divora il gol del vantaggio: Dorval perde palla, Shpendi dal limite libera Fiori che a tu per tu con Pigliacelli manda alto. Un minuto dopo il Catanzaro ha l’occasione per sbloccare la gara: Tchaouna scappa sull’out di sinistra, mette dentro per Koffi che a botta sicura supera Siano, ma si vede negare il gol da Frabotta sulla linea. All’83’ il Cesena passa in vantaggio: calcio di punizione di Frabotta, testa di Gelli e Pigliacelli battuto.

Il Catanzaro incassa la 7ª sconfitta stagionale in 11 partite e resta ultimo a quota 6 punti. Primo ko per Mignani alla guida del club giallorosso.

Risultati 11ª Giornata Serie B

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30

Ascoli-Palermo 1-1

Sabato 7 novembre

Ore 15.00

Cesena-Catanzaro 1-0
Juve Stabia-Arezzo 1-0
Padova-Empoli 2-2
Pisa-Sudtirol 2-2

Ore 17.15

Mantova-Verona

Ore 19.30

Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15.00

Entella-Modena

Ore 17.15

Carrarese-Sampdoria

Ore 19.30

Vicenza-Cremonese

Classifica Serie B

  1. Palermo 27*
  2. Ascoli 20*
  3. Modena 20
  4. Mantova 18
  5. Pisa 16*
  6. Benevento 15
  7. Padova 15*
  8. Sudtirol 15*
  9. Cesena 15*
  10. Avellino 15
  11. Verona 15
  12. Juve Stabia 12 (-4)*
  13. Cremonese 12
  14. Arezzo 11*
  15. Entella 10
  16. Carrarese 10
  17. Vicenza 9
  18. Empoli 9*
  19. Sampdoria 8
  20. Catanzaro 6*

* Una partita in più

Prossimo turno Serie B, 12ª giornata

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Verona-Cesena

Sabato 21 novembre

Ore 15:00

Ascoli-Vicenza
Carrarese-Entella
Modena-Juve Stabia
Sampdoria-Benevento
Sudtirol-Cremonese

Ore 17:15

Catanzaro-Palermo

Ore 19:30

Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

15:00

Avellino-Mantova

Ore 17:15

Arezzo-Padova

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