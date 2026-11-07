Dopo due pareggi, il Catanzaro torna a perdere: il Cesena vince 1-0, beffa nel finale | CLASSIFICA

Dopo due pareggi consecutivi che avevano dato un po’ di fiducia e fatto respirare l’ambiente, complice il cambio di guida in panchina, il Catanzaro torna ad assaporare il gusto aspro della sconfitta perdendo 1-0 in casa del Cesena. Un risultato amaro per i calabresi che, probabilmente, avrebbero meritato almeno un punticino in una gara con pochi spunti degni di nota. Nel primo tempo succede poco, l’unico squillo è di Dorval che spara alto di poco.
Ritmi bassi e scarse emozioni la fanno da padrone fino ai 20 minuti finali. Al 69′ il Cesena si divora il gol del vantaggio: Dorval perde palla, Shpendi dal limite libera Fiori che a tu per tu con Pigliacelli manda alto. Un minuto dopo il Catanzaro ha l’occasione per sbloccare la gara: Tchaouna scappa sull’out di sinistra, mette dentro per Koffi che a botta sicura supera Siano, ma si vede negare il gol da Frabotta sulla linea. All’83’ il Cesena passa in vantaggio: calcio di punizione di Frabotta, testa di Gelli e Pigliacelli battuto.
Il Catanzaro incassa la 7ª sconfitta stagionale in 11 partite e resta ultimo a quota 6 punti. Primo ko per Mignani alla guida del club giallorosso.
Risultati 11ª Giornata Serie B
Venerdì 6 novembre
Ore 20.30
Ascoli-Palermo 1-1
Sabato 7 novembre
Ore 15.00
Cesena-Catanzaro 1-0
Juve Stabia-Arezzo 1-0
Padova-Empoli 2-2
Pisa-Sudtirol 2-2
Ore 17.15
Mantova-Verona
Ore 19.30
Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15.00
Entella-Modena
Ore 17.15
Carrarese-Sampdoria
Ore 19.30
Vicenza-Cremonese
Classifica Serie B
- Palermo 27*
- Ascoli 20*
- Modena 20
- Mantova 18
- Pisa 16*
- Benevento 15
- Padova 15*
- Sudtirol 15*
- Cesena 15*
- Avellino 15
- Verona 15
- Juve Stabia 12 (-4)*
- Cremonese 12
- Arezzo 11*
- Entella 10
- Carrarese 10
- Vicenza 9
- Empoli 9*
- Sampdoria 8
- Catanzaro 6*
* Una partita in più
Prossimo turno Serie B, 12ª giornata
Venerdì 20 novembre
Ore 20:30
Verona-Cesena
Sabato 21 novembre
Ore 15:00
Ascoli-Vicenza
Carrarese-Entella
Modena-Juve Stabia
Sampdoria-Benevento
Sudtirol-Cremonese
Ore 17:15
Catanzaro-Palermo
Ore 19:30
Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
15:00
Avellino-Mantova
Ore 17:15
Arezzo-Padova