Dopo due pareggi, il Catanzaro torna a perdere: il Cesena vince 1-0, beffa nel finale | CLASSIFICA

Dopo due pareggi consecutivi che avevano dato un po’ di fiducia e fatto respirare l’ambiente, complice il cambio di guida in panchina, il Catanzaro torna ad assaporare il gusto aspro della sconfitta perdendo 1-0 in casa del Cesena. Un risultato amaro per i calabresi che, probabilmente, avrebbero meritato almeno un punticino in una gara con pochi spunti degni di nota. Nel primo tempo succede poco, l’unico squillo è di Dorval che spara alto di poco.

Ritmi bassi e scarse emozioni la fanno da padrone fino ai 20 minuti finali. Al 69′ il Cesena si divora il gol del vantaggio: Dorval perde palla, Shpendi dal limite libera Fiori che a tu per tu con Pigliacelli manda alto. Un minuto dopo il Catanzaro ha l’occasione per sbloccare la gara: Tchaouna scappa sull’out di sinistra, mette dentro per Koffi che a botta sicura supera Siano, ma si vede negare il gol da Frabotta sulla linea. All’83’ il Cesena passa in vantaggio: calcio di punizione di Frabotta, testa di Gelli e Pigliacelli battuto.

Il Catanzaro incassa la 7ª sconfitta stagionale in 11 partite e resta ultimo a quota 6 punti. Primo ko per Mignani alla guida del club giallorosso.

Risultati 11ª Giornata Serie B

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30

Ascoli-Palermo 1-1

Sabato 7 novembre

Ore 15.00

Cesena-Catanzaro 1-0

Juve Stabia-Arezzo 1-0

Padova-Empoli 2-2

Pisa-Sudtirol 2-2

Ore 17.15

Mantova-Verona

Ore 19.30

Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15.00

Entella-Modena

Ore 17.15

Carrarese-Sampdoria

Ore 19.30

Vicenza-Cremonese

Classifica Serie B

Palermo 27* Ascoli 20* Modena 20 Mantova 18 Pisa 16* Benevento 15 Padova 15* Sudtirol 15* Cesena 15* Avellino 15 Verona 15 Juve Stabia 12 (-4)* Cremonese 12 Arezzo 11* Entella 10 Carrarese 10 Vicenza 9 Empoli 9* Sampdoria 8 Catanzaro 6*

* Una partita in più

Prossimo turno Serie B, 12ª giornata

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Verona-Cesena

Sabato 21 novembre

Ore 15:00

Ascoli-Vicenza

Carrarese-Entella

Modena-Juve Stabia

Sampdoria-Benevento

Sudtirol-Cremonese

Ore 17:15

Catanzaro-Palermo

Ore 19:30

Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

15:00

Avellino-Mantova

Ore 17:15

Arezzo-Padova