Testacoda nella 12ª Giornata di Serie B con il Catanzaro, fanalino di coda del campionato, che affronta la capolista Palermo, ancora imbattuta… fino a questa sera. Serata magica per il Catanzaro, una sfida che a inizio stagione sarebbe stata da Playoff, ma che visto il complicato inizio dei calabresi riporta una disparità di classifica che non riflette il reale valore dei giallorossi, mentre riporta perfettamente quello dei siciliani che, alla sfida odierna, si presentavano senza la macchia della sconfitta.

Una differenza di classifica che in campo non si è vista. All’8′ minuto il Catanzaro è già avanti. Dorval scappa a sinistra, si accentra e serve Giovane che controlla e batte Perin con il mancino. Mezz’ora più tardi il Palermo pareggia i conti: botta da fuori di Hernani, Pigliacelli respinge, Johnsen anticipa Frosinini, Vavassori mette dentro con il sinistro. Si va al riposo sull’1-1.

Al 69′ torna avanti il Catanzaro. Perin si supera su Giovane, ma sulla ribattuta di Pecorino non può nulla. Il Catanzaro capitalizza la sua serata magica con il tris all’83’: Johsen sbaglia e per Franck Tchouna si apre una prateria verso l’area avversaria, palla dentro per Mosti che, appena entrato, incrocia e batte Perin.

Per il Palermo una battuta d’arresto che non pregiudica il primo posto. Per il Catanzaro, invece, sono tre punti pesanti, che danno fiducia dopo due pareggi e un ko rimediati da Mignani subentrato in panchina a Gorgone. Floriano Noto ha puntato forte sul nuovo tecnico: la partita odierna può essere la svolta per la risalita dei calabresi verso le zone nobili della classifica: la zona Playoff, obiettivo di inizio stagione, dista appena 7 punti.

Risultati 12ª Giornata Serie B

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Verona-Cesena 0-2

Sabato 21 novembre

Ore 15:00

Ascoli-Vicenza 2-2

Carrarese-Entella 1-0

Modena-Juve Stabia 2-0

Sampdoria-Benevento 3-1

Sudtirol-Cremonese 1-0

Ore 17:15

Catanzaro-Palermo 3-1

Ore 19:30

Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

15:00

Avellino-Mantova

Ore 17:15

Arezzo-Padova

Classifica Serie B

Palermo 27 Modena 26 Ascoli 21 Mantova 19* Sudtirol 18 Cesena 18 Avellino 16* Benevento 16 Verona 16 Pisa 16* Padova 15* Sampdoria 14 Carrarese 13 Juve Stabia 12 (-4) Arezzo 11* Entella 10 Vicenza 10 Empoli 9* Catanzaro 9

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 13ª giornata

Martedì 24 novembre

Ore 19:00

Juve Stabia-Catanzaro

Ore 20:00

Benevento-Empoli

Cesena-Ascoli

Entella-Verona

Vicenza-Carrarese

Palermo-Sudtirol

Mercoledì 25 novembre

Ore 19:00

Cremonese-Avellino

Ore 20:00

Mantova-Arezzo

Padova-Sampdoria

Pisa-Modena