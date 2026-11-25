Esattamente sei mesi fa, il 25 maggio, veniva eletto sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. A distanza di 180 giorni da quel voto che ha segnato uno spartiacque storico per la città dello Stretto, riconsegnando la guida della città al Centrodestra ben 14 anni dopo l’ultima volta, tracciare un bilancio significa fare i conti con una sensazione curiosa, quasi paradossale, che accomuna chiunque viva e osservi quotidianamente la realtà reggina. Da un lato, infatti, questi sei mesi sembrano letteralmente volati, come se fosse trascorso appena un soffio dal giorno dello spoglio elettorale; dall’altro, per chi segue con intensità le dinamiche istituzionali e respira l’aria nuova che circola nei palazzi della politica, sembra che Francesco Cannizzaro sia sindaco di Reggio Calabria da molto più tempo. Forse anche perché, già dal momento dell’ufficializzazione della sua candidatura, era apparso chiaro a tutti che Cannizzaro avrebbe stravinto le elezioni al punto che tantissimi cittadini lo chiamavano già “sindaco” ben prima del voto.

Questa simpatica e significativa dicotomia racconta meglio di qualsiasi statistica lo stato attuale della città. Se si cammina in alcuni quartieri periferici o si osservano determinati angoli del centro, la sensazione immediata è che non sia cambiato ancora nulla, quasi che le elezioni di maggio non si siano mai celebrate e che Reggio Calabria sia rimasta intrappolata nello stesso degrado lasciato in eredità dai dodici anni di amministrazione di sinistra del Partito Democratico. Eppure, spostando lo sguardo sull’entusiasmo amministrativo, sulla qualità delle prospettive, sulla concretezza degli annunci e sulla ritrovata credibilità istituzionale, la percezione si ribalta completamente.

La realtà quotidiana di Reggio Calabria tra sporcizia, rifiuti e problemi atavici

Per raccontare in modo onesto e giornalisticamente serio questi primi sei mesi, bisogna restare rigorosamente ancorati alla realtà. Nessuno oggi può avere la presunzione di affermare che i cittadini reggini stiano già toccando con mano, nella vita di tutti i giorni, gli effetti pratici e definitivi del nuovo corso. A Reggio Calabria oggi si vive più o meno come si viveva sei mesi fa. I problemi quotidiani che affliggono i residenti sono ancora lì, visibili e pesanti: dal degrado urbano diffuso alla questione irrisolta della pulizia della città, seppur al netto di una serie di interventi spot che hanno risolto le criticità più macroscopiche, passando per un sistema di raccolta dei rifiuti che continua a non funzionare e per una rete idrica colabrodo che lascia periodicamente a secco intere zone del territorio comunale con pesanti ripercussioni sulla viabilità, per le conseguenti buche e voragini che si aprono nelle strade.

Sarebbe tuttavia profondamente ingiusto, oltre che intellettualmente disonesto, attribuire a Francesco Cannizzaro le responsabilità di una situazione che ha semplicemente ereditato. Il sistema dei rifiuti che oggi fa acqua da tutte le parti è ancora esattamente quello – balordo – costruito e gestito negli anni di Giuseppe Falcomatà, così come le criticità dell’approvvigionamento idrico rappresentano il risultato di decenni di incuria e problemi atavici mai affrontati in modo strutturale. Nessun sindaco, nemmeno il più energico e capace, avrebbe potuto risolvere in centottanta giorni le macerie amministrative accumulate in oltre un decennio. Quello che invece si poteva e si doveva chiedere fin dal primo giorno era una scossa, una discontinuità netta nel metodo e nella visione. E sotto questo profilo, il cambio di passo impresso da Cannizzaro è stato assoluto, visibile e generalizzato.

Il ponte Calopinace come simbolo di un nuovo modo di amministrare

Se esiste un’opera che più di ogni altra incarna lo spirito di questi primi sei mesi di amministrazione, quella è senza dubbio il ponte Calopinace. Riuscire a inaugurarlo e ad aprirlo al pubblico in tempi così rapidi ha rappresentato un segnale potentissimo per l’intera comunità reggina. Cannizzaro aveva ereditato quel cantiere completamente bloccato, impantanato in un lungo e complesso contenzioso giudiziario che sembrava destinato a paralizzarlo ancora per anni. La precedente amministrazione, per ben dieci anni, non era riuscita a portare a termine l’infrastruttura, accumulando errori nei calcoli, sbagliando l’impostazione dei lavori e finendo per trascinare l’azienda appaltatrice in tribunale.

Sbloccare quel nodo, superare l’impasse burocratica e restituire alla città un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina non è stato soltanto un successo tecnico e pragmatico, ma un manifesto politico. Il ponte Calopinace dimostra che quando esiste la volontà politica di risolvere i problemi anziché rimandarli o scaricarli sulle aule dei tribunali, le opere si completano e si consegnano ai cittadini. È la prova tangibile che a Palazzo San Giorgio è cambiato l’approccio: meno alibi, meno polemiche sterili e molta più concretezza operativa. Uno schema che negli ultimi giorni abbiamo già visto replicare per il Campo Coni e che ha ulteriore sviluppo nel metodo dei lavori sulle bretelle del Calopinace, svolti in orario notturno. Una sorta di fantascienza per questa città. È la strada giusta per riportare la città alla normalità, superando i disastri del passato. In entrambi i casi, vedere Cannizzaro personalmente mobilitato nei cantieri quotidianamente, ha dato l’evidenza di un Sindaco pressante, presente, attento, sempre al lavoro con un coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti nel bene comune, dopo anni di abbandono e disinteresse che erano diventati contagiosi (in negativo) per tutto l’apparato Comunale. Oggi abbiamo un Sindaco che si sveglia all’alba e fissa le riunioni di Giunta la domenica mattina, va in strada a controllare che gli operai facciano le cose per bene e stimola gli uffici a lavorare a pieno regime. Prima di lui, a Palazzo San Giorgio c’era gente che non aveva mai visto nessuno (se non in palestra).

Un sindaco con respiro nazionale tra Roma, Milano e le grandi infrastrutture

Uno degli elementi che più contraddistinguono l’azione di Francesco Cannizzaro è il profilo istituzionale che porta con sé. Arrivando dal Parlamento dopo tanti anni di esperienza da deputato, il primo cittadino ha mantenuto una fitta rete di relazioni e un’intensa attività fuori dai confini comunali, indispensabile per una città che per troppo tempo è rimasta isolata e marginale rispetto ai tavoli che contano. Proprio in questi giorni, mentre si celebra il traguardo dei primi sei mesi di mandato, il sindaco si trova a Milano dopo una serie di incontri istituzionali a Roma, e rientrerà a Reggio Calabria soltanto venerdì 27 novembre. Non si tratta di assenze, ma di missioni strategiche: confrontarsi direttamente con i più alti vertici istituzionali, economici e politici nazionali è l’unica strada percorribile per attrarre nuovi investimenti e sbloccare risorse vitali per lo sviluppo del territorio.

Questa visione si riflette in maniera evidente sul dossier delle infrastrutture, un tema in cui Cannizzaro ha sempre creduto con convinzione. Lo si percepisce chiaramente nell’attenzione costante rivolta al rilancio dell’aeroporto di Reggio Calabria e al potenziamento del porto, due snodi decisivi per rompere l’isolamento geografico ed economico della punta dello Stivale. Ma il vero salto di qualità riguarda il Ponte sullo Stretto. Proprio sul Ponte, Cannizzaro lunedì a Roma è stato uno dei più brillanti protagonisti dell’incontro organizzato dall’autorevole think tank Ambrosetti, dopo aver già ospitato Ciucci in città dopo gli incontri capitolini in cui aveva già blindato il pieno coinvolgimento per la città. Anche in questo, superando un’eredità drammatica. Infatti, a differenza del suo predecessore Giuseppe Falcomatà, che per anni si era limitato a contestare ideologicamente l’opera senza mai chiedere nulla in cambio per la città e arrivando persino a promuovere ricorsi contro il progetto, Cannizzaro ha scelto la via del pragmatismo. Il sindaco si è già confrontato più volte con i vertici della società Stretto di Messina con un obiettivo preciso e irrinunciabile: ottenere finalmente benefici tangibili e opere compensative all’altezza della portata storica di questo grande progetto, trasformando il cantiere del Ponte in un’opportunità irripetibile di modernizzazione per Reggio Calabria.

Il nuovo spirito della città e l’orgoglio identitario legato alla Reggina

Accanto ai grandi cantieri e alle strategie infrastrutturali, ciò che colpisce in questi primi sei mesi è il nuovo spirito che inizia a respirarsi tra i reggini. Una città non si risolleva soltanto con le delibere e gli appalti, ma recuperando l’orgoglio di appartenere a una comunità viva, ambiziosa e capace di guardare avanti. In questo percorso di rinascita identitaria rientra naturalmente anche il rapporto con i simboli più sentiti dalla popolazione, a partire dalla Reggina, che da sempre rappresenta il termometro emotivo e passionale di Reggio Calabria, a cui Cannizzaro ha restituito una proprietà forte, solida e dalle grandi prospettive per il futuro con Claudio Lotito. Una forza subito evidenziata dai fatti di questo primo scampolo di stagione dai risultati totalmente opposti rispetto agli anni precedenti (andate a vedere dov’era in classifica la Reggina di Brunetti e Ballarino al 25 novembre di uno, due e tre anni fa!). La ritrovata sintonia tra le istituzioni cittadine e il tessuto sociale e sportivo alimenta quel clima di fiducia necessario per affrontare le sfide future con una mentalità diversa, lasciandosi finalmente alle spalle la rassegnazione che aveva segnato l’ultimo decennio. E a proposito di sport, a Cannizzaro dobbiamo la straordinaria vetrina delle Next Gen ATP Finals che tornano in Italia, tra due settimane, proprio in riva allo Stretto.

Una giunta silenziosa e operativa e la ricostruzione della Protezione Civile

Il cambio di passo amministrativo emerge con forza anche osservando il funzionamento interno della governance comunale. Per anni i reggini si erano abituati a una giunta spesso al centro delle cronache per gaffe clamorose, uscite infelici e una sovraesposizione mediatica inversamente proporzionale ai risultati prodotti. Oggi lo scenario è radicalmente mutato. Gli assessori scelti da Cannizzaro sono figure serie, preparate e lontane dalla ricerca ossessiva di visibilità: l’emblema di questa serietà e professionalità è nella figura di Mimma Catalfamo, ma vale per tutti. Stanno lavorando sodo dietro le quinte, senza propaganda mediatica, concentrandosi sull’obiettivo più difficile ma più urgente, ovvero riorganizzare da zero l’assetto di una macchina comunale che hanno trovato paralizzata, in coma. Il metodo scelto è quello del coinvolgimento diretto e della valorizzazione di dirigenti, funzionari e impiegati, chiamati a condividere la responsabilità di obiettivi chiari e misurabili.

Il caso più emblematico di questa nuova stagione operativa è senza dubbio quello della Protezione Civile, un settore strategico che il neo assessore Massimo Ripepi sta letteralmente ricostruendo dalle fondamenta. In un territorio fragile e complesso come quello reggino, esposto a fenomeni meteorologici sempre più estremi e a costanti rischi sismici, disporre di una struttura di Protezione Civile efficiente, organizzata e pronta a intervenire è un tassello vitale in termini di sicurezza e prevenzione. Il lavoro che Ripepi sta portando avanti in questo ambito è straordinario e colma un vuoto che per troppi anni aveva esposto la città a rischi inaccettabili.

L’Area metropolitana dello Stretto e la storica giunta congiunta con Messina

Proprio Massimo Ripepi, al fianco del sindaco Francesco Cannizzaro, è anche uno dei grandi protagonisti di un’altra sfida visionaria che ha preso slancio in questi primi sei mesi: la costruzione concreta dell’Area metropolitana dello Stretto. Per decenni l’integrazione tra le due sponde è rimasta confinata nei convegni e nei libri dei sogni, frenata da campanilismi sterili e miopie politiche. Oggi, invece, il dialogo tra Reggio Calabria e Messina è diventato una pratica amministrativa reale e quotidiana.

Cannizzaro ha già incontrato più volte il sindaco di Messina Federico Basile, costruendo un asse istituzionale solido e orientato ai risultati. Il momento più alto e simbolico di questa nuova alleanza è stata la storica giunta congiunta su una nave traghetto nello Stretto di Messina, fortemente voluta e promossa dal primo cittadino reggino. Un’iniziativa che ha avuto il merito di avvicinare ulteriormente le due città non soltanto sul piano simbolico, ma soprattutto su quello della progettualità condivisa per il futuro, gettando le basi per una gestione integrata dei trasporti, dei servizi, del turismo e dello sviluppo economico dell’intera area dello Stretto.

Le nomine strategiche che segnano la rottura con il passato

Ma dove si misura con maggiore precisione la volontà di Francesco Cannizzaro di voltare definitivamente pagina rispetto al passato è nelle nomine delle figure strategiche chiamate a guidare la nuova stagione politica e amministrativa. Ogni scelta effettuata in questi sei mesi risponde a un criterio preciso: collocare persone competenti, esperte e funzionali a una buona amministrazione nei ruoli chiave dell’ente, segnando una discontinuità totale rispetto alle stagioni di sinistra guidate da Falcomatà, Brunetti e compagnia.

L’esempio più eclatante è la nomina di Giuseppe Perla a capo di gabinetto della Città Metropolitana, una figura di comprovata esperienza e competenza posizionata in un ruolo apicale fondamentale per il corretto funzionamento amministrativo dell’ente metropolitano. Il confronto con il passato recente è impietoso: Perla succede infatti a Nino Castorina, pluri-indagato per reati gravissimi come i brogli elettorali, già capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale prima delle sospensioni legate ai suoi guai giudiziari, che la precedente amministrazione aveva clamorosamente deciso di nominare capo di gabinetto appena pochi mesi prima delle elezioni. Una scelta che ovviamente aveva suscitato sconcerto e che oggi viene spazzata via da un ritorno alla serietà istituzionale.

Altrettanto significativa è la nomina di Federico Lamberti a portavoce del sindaco, giornalista professionista, grande esperto del mondo dell’informazione chiamato a gestire la comunicazione istituzionale con rigore e competenza, succedendo a Filippo Sorgonà, l’estremista-dj che aveva ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa nello staff di Giuseppe Falcomatà. Il quadro del profondo rinnovamento interno ha visto anche l’arrivo di Giovanni Laganà nel ruolo di nuovo direttore generale del Comune, un’altra figura di grandissima esperienza amministrativa cui è affidato il compito decisivo di ridisegnare gli assetti e i processi della macchina burocratica di Palazzo San Giorgio. Altrettanto importante la nomina di Giuseppe Camera, avvocato di appena 29 anni, come nuovo Capo Segreteria del primo cittadino metropolitano: non solo un cultore del Diritto tributario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria che nel corso degli anni ha consolidato competenze in ambito amministrativo e organizzativo, ma anche un giovane che ha maturato grande esperienza con l’attività politica nelle istituzioni calabresi e che ha subito portato aria nuova e grande serietà nell’apparato di Palazzo San Giorgio.

Guardare al futuro con i piedi per terra

Arrivati al giro di boa del primo anno di governance, il bilancio che emerge è chiaro e, senza trionfalismi che oggi sarebbero fuori luogo, non può che essere estremamente positivo. Francesco Cannizzaro può guardare con legittimo orgoglio a questi primi sei mesi di lavoro, durante i quali ha gettato le fondamenta di un metodo nuovo, ha sbloccato opere simbolo come il ponte Calopinace, ha restituito a Reggio Calabria un ruolo autorevole sui tavoli nazionali e ha avviato una profonda riorganizzazione amministrativa. Ma la notizia più importante riguarda soprattutto i cittadini: oggi Reggio Calabria può tornare a guardare al futuro con uno spirito nuovo, con la consapevolezza che il cammino è ancora lungo e in salita, ma che la direzione è finalmente quella giusta. La realtà quotidiana ricorda a tutti che c’è ancora tantissimo da fare per rimuovere definitivamente il degrado e il sottosviluppo in cui dodici anni di malgoverno della sinistra avevano inesorabilmente condannato la città. Nessuno poteva pensare che in sei mesi sarebbe stato tutto risolto, e la buona notizia è che il Sindaco stesso è perfettamente consapevole della gravità delle problematiche da superare. Ne aveva ampia contezza prima della candidatura, e a maggior ragione ce l’ha adesso che ha avuto modo e tempo per capire quanto sono gravi e profondi i disastri ereditati da chi lo ha preceduto. La strada per la rinascita è appena cominciata, ma dopo sei mesi una certezza è già sotto gli occhi di tutti: con Cannizzaro, Reggio Calabria ha smesso di subire il proprio destino e ha ricominciato a costruire il proprio futuro.