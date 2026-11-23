“‘Lunedì iniziano i lavori’. cit.“. Questa frase apre l’ultima storia Instagram pubblicata da Francesco Cannizzaro. Quali lavori? Quelli del Campo Coni di Reggio Calabria, una delle incompiute simbolo della precedente Amministrazione targata Falcomatà che ha portato a un’emorragia sportiva cittadina, impedendo a tantissimi atleti e giovani di fare sport correttamente, portando anche a parecchie rinunce o cambiamenti di disciplina.

Il sindaco Cannizzaro e l’assessore Catalfamo hanno espresso, nei giorni scorsi, la volontà di rilanciare la struttura, vero fiore all’occhiello dello sport cittadino, riqualificando l’area, soggetta a un’importante mole di lavori che la rendono inagibile da troppo tempo.

“Detto fatto“, si legge nel video. Il riferimento è all’inizio dei lavori, annunciati proprio per la giornata odierna, lunedì 23 novembre. Nel filmato si vede Cannizzaro che effettua un sopralluogo insieme agli operai già al lavoro. Un’altra promessa mantenuta da un’Amministrazione che, a differenza di quella precedente, per la quale le tempistiche erano una casualità alla quale non prestare attenzione, ha il vizio di essere precisa e puntuale su ciò che promette.