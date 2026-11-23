“I numeri svelati dallo studio Ambrosetti devono continuare a essere narrati per far capire quanto l’opera sia importante, perché non tutti ancora l’hanno ben compreso appieno. Io sono un convinto sostenitore del Ponte sullo Stretto, prima da legislatore e ora ancor di più da Sindaco. E’ un’opera che interessa l’Europa, perché va a cambiare il paradigma strutturale di due Regioni che si corteggiano e vorrebbero anche vivere insieme. Con il Sindaco di Messina abbiamo siglato un patto perché vogliamo iniziare a parlare davvero di area integrata dello Stretto. Io penso che l’Alta Capacità e l’Alta Velocità possano entrare in funzione solo con il Ponte sullo Stretto, l’Alta Capacità a maggior ragione sfruttando il ruolo del Porto di Gioia Tauro. Ci sono dei turisti che vengono a Reggio Calabria e fotografano l’area in cui l’opera sorgerà”.

Così il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) e riguardante un rivoluzionario studio sul Ponte sullo Stretto.