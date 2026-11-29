Il nuovo FlyBusMessina, il servizio di collegamento diretto tra la città peloritana e l’Aeroporto dello Stretto, accende il dibattito politico sulla mobilità tra le due sponde. A sollevare perplessità sull’iniziativa è il consigliere comunale di Messina Marcello Scurria, che contesta il costo del biglietto e la scelta di introdurre un nuovo servizio anziché potenziare e integrare quelli già esistenti. Al centro delle osservazioni del consigliere comunale c’è soprattutto la differenza tariffaria tra il nuovo collegamento diretto, che prevede un biglietto di sola andata da 15 euro, e la possibilità di raggiungere lo scalo reggino attraverso una combinazione di aliscafo e autobus, spendendo, secondo Scurria, complessivamente circa 5 euro. Una questione che, secondo l’esponente del Consiglio comunale, investe direttamente il progetto dell’Area integrata dello Stretto e la necessità di sviluppare una strategia condivisa tra Messina e Reggio Calabria.

FlyBusMessina, Scurria critica la strategia per l’Area integrata dello Stretto

Il nuovo servizio, presentato ieri a Palazzo Zanca, sarà operativo dal 1° dicembre. Scurria pone l’accento sulla necessità di evitare sovrapposizioni tra i servizi di trasporto pubblico, privilegiando una maggiore collaborazione tra le aziende che operano sulle due sponde. “Si parla tanto di Area integrata dello Stretto, ma alla prova dei fatti si rischia di partire con il piede sbagliato. L’integrazione non si costruisce con nuovi annunci e servizi che si sovrappongono a quelli esistenti. Servono programmazione, coordinamento e una strategia condivisa tra Messina e Reggio Calabria”, dichiara Scurria.

Aeroporto di Reggio Calabria, il nodo delle tariffe: 15 euro contro 5

Il principale elemento di contestazione riguarda il costo del biglietto del FlyBusMessina. Secondo il consigliere comunale, esistono già alternative economicamente più convenienti per raggiungere l’aeroporto reggino dalla città peloritana. “Per raggiungere l’aeroporto di Reggio Calabria da Messina si può già utilizzare l’aliscafo fino al porto e poi l’autobus, spendendo complessivamente circa 5 euro. Esiste anche un servizio privato diretto. Adesso arriva il FlyBusMessina, con una tariffa di 15 euro per la sola andata: il triplo rispetto al collegamento pubblico già disponibile“, sottolinea Scurria. Il nuovo servizio di ATM prevede otto corse giornaliere, con un biglietto di 15 euro per la corsa semplice e di 28 euro per l’andata e ritorno, comprensivi dell’attraversamento marittimo e del trasporto dei bagagli, come illustrato nell’approfondimento di StrettoWeb su orari, prezzi e agevolazioni del FlyBusMessina.

Collegamenti tra Messina e l’Aeroporto dello Stretto: la questione dei servizi esistenti

Scurria non nega i vantaggi derivanti dalla possibilità di raggiungere direttamente lo scalo aeroportuale, senza dover cambiare mezzo di trasporto, ma mette in discussione l’opportunità di istituire un ulteriore collegamento anziché migliorare quelli già disponibili. “È vero, il nuovo servizio offre la comodità del collegamento diretto. Ma la domanda resta: non sarebbe stato più utile migliorare i collegamenti esistenti, anziché aggiungerne un altro a un costo decisamente superiore?”, si domanda il consigliere comunale. Il confronto riguarda dunque due differenti modalità di organizzazione della mobilità nell’area dello Stretto: da una parte l’istituzione di un collegamento diretto dedicato ai passeggeri dell’aeroporto, dall’altra il coordinamento dei servizi marittimi e terrestri già operativi, con l’obiettivo di contenere i costi per gli utenti.

Biglietto unico tra ATM, ATAM e Liberty Lines: la proposta di Marcello Scurria

Alle critiche sulle tariffe e sull’organizzazione del nuovo collegamento, Scurria affianca una proposta alternativa. Il consigliere comunale chiede di avviare un percorso di integrazione tariffaria e operativa tra le aziende di trasporto pubblico delle due città e il gestore dei collegamenti marittimi veloci. “La soluzione è concreta: mettere insieme ATM, ATAM e Liberty Lines, coordinare gli orari, introdurre un biglietto unico e rendere gli spostamenti più semplici ed economici. Questo sarebbe un vero passo avanti per i cittadini e un modo più intelligente di utilizzare le risorse”, evidenzia Scurria.

FlyBusMessina, si accende il dibattito politico sul costo dei biglietti

Quella di Scurria non è l’unica osservazione sollevata in merito alle tariffe del nuovo servizio. Nelle scorse ore anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Libero Gioveni aveva manifestato perplessità sui prezzi, pur esprimendo apprezzamento per l’attivazione del collegamento. Gioveni ha chiesto una revisione delle tariffe del FlyBusMessina, evidenziando come una famiglia di quattro persone dovrebbe spendere complessivamente 112 euro per raggiungere l’aeroporto e tornare a Messina. Una posizione che si affianca alle valutazioni favorevoli dell’amministrazione comunale. Il sindaco Federico Basile, in occasione della presentazione del servizio, ha infatti sottolineato le prospettive dell’Area integrata dello Stretto e le opportunità legate a un bacino di oltre un milione di abitanti.

Area integrata dello Stretto, Scurria: “rischiamo che la montagna partorisca il topolino”

Il giudizio conclusivo di Scurria è particolarmente critico. Secondo il consigliere comunale, la costruzione dell’Area integrata dello Stretto dovrebbe partire da una strategia condivisa tra le aziende di trasporto e le amministrazioni delle due città, con particolare attenzione alla sostenibilità economica degli spostamenti. “Tanto rumore per nulla: rischiamo che la montagna partorisca il topolino. Se questo è il primo passo verso l’Area integrata dello Stretto, cominciamo decisamente con il piede sbagliato“, conclude Marcello Scurria.