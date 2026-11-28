Prende forma il nuovo collegamento diretto tra Messina e l’Aeroportodello Stretto di Reggio Calabria. Il servizio FlyBusMessina, gestito da ATM, garantirà otto corse quotidiane tra le due sponde, consentendo ai cittadini messinesi di raggiungere lo scalo aeroportuale reggino attraverso un unico collegamento che comprende anche l’attraversamento marittimo. La programmazione degli orari è stata studiata per garantire le coincidenze con i principali voli dell’Aeroporto Tito Minniti, con partenze da Messina già nelle prime ore del mattino e rientri fino a tarda serata. Particolarmente interessante anche l’agevolazione prevista per chi raggiungerà il terminal con la propria automobile: sarà possibile usufruire della sosta al parcheggio Cavallotti al costo di 3 euro, fino a un massimo di tre giorni.

FlyBusMessina: otto corse quotidiane tra Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria

Il nuovo servizio sarà erogato da ATM Messina attraverso quattro corse giornaliere in direzione dell’Aeroporto di Reggio Calabria e altrettante in direzione della città peloritana. Il capolinea messinese sarà situato presso il Terminal Cavallotti, mentre è prevista una fermata intermedia sul viale Giostra, all’altezza dell’ex Palazzo Telegrafi. Le corse di ritorno partiranno direttamente dall’Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Il nuovo collegamento si inserisce nel percorso di integrazione della mobilità tra le due città dello Stretto, offrendo ai viaggiatori un’alternativa all’utilizzo dell’automobile privata per raggiungere l’aeroporto.

FlyBusMessina: tutti gli orari delle partenze da Messina

La prima corsa dal Terminal Cavallotti partirà alle 4:05 del mattino, consentendo ai passeggeri di raggiungere lo scalo reggino in vista dei collegamenti aerei programmati nelle prime ore della giornata. Le successive partenze da Messina sono previste alle 12:50 e alle 16:45, mentre l’ultima corsa quotidiana verso l’Aeroporto di Reggio Calabria prenderà il via alle 21:25.

FlyBusMessina: gli orari delle partenze dall’Aeroporto di Reggio Calabria

Quattro saranno anche le corse in partenza dall’Aeroporto “Tito Minniti” verso Messina. Il primo collegamento della giornata sarà effettuato alle 11:10, seguito dalle partenze delle 14:40 e delle 20:00. L’ultima corsa in direzione della città peloritana è programmata alle 23:10. Gli orari definiti da ATM garantiranno le coincidenze con i principali voli dello scalo aeroportuale reggino.

Quanto costa il FlyBusMessina: prezzi dei biglietti di andata e ritorno

Per usufruire del nuovo collegamento aeroportuale sono previste due differenti tipologie di biglietto. Il titolo di viaggio ordinario per una corsa semplice avrà un costo di 15 euro e sarà valido per un singolo viaggio, comprensivo dell’attraversamento marittimo dello Stretto e del trasporto dei bagagli. Per chi sceglierà la formula di andata e ritorno, il costo complessivo sarà invece di 28 euro, anche in questo caso comprensivo del traghettamento e del trasporto dei bagagli. Entrambe le tariffe includono dunque l’intero collegamento tra Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria, senza costi aggiuntivi per l’attraversamento marittimo e i bagagli.

FlyBusMessina: dove acquistare i biglietti della navetta aeroportuale

I biglietti per il nuovo servizio potranno essere acquistati attraverso la piattaforma online disponibile sul sito ufficiale di ATM Messina, accedendo alla sezione dedicata ai servizi online. Sarà inoltre possibile acquistare i titoli di viaggio presso i box vendita di ATM, aperti dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 19:00.

FlyBusMessina, parcheggio Cavallotti a 3 euro: come funziona l’agevolazione

Tra le novità più rilevanti per chi sceglierà di utilizzare il collegamento aeroportuale figura l’agevolazione riservata agli automobilisti. I passeggeri in possesso di un biglietto FlyBusMessina che vorranno lasciare la propria automobile presso il Parcheggio Multipiano Cavallotti potranno usufruire della sosta al costo di 3 euro, fino a un massimo di tre giorni. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso la cassa automatica del parcheggio, selezionando l’apposita opzione e dimostrando di essere effettivamente in possesso del biglietto per il FlyBusMessina. L’iniziativa punta a favorire l’integrazione tra il sistema della sosta e il trasporto pubblico, consentendo ai viaggiatori di lasciare l’automobile a Messina e proseguire verso l’aeroporto attraverso il nuovo collegamento gestito da ATM.

Messina e Reggio Calabria sempre più vicine: prende forma l’Area Integrata dello Stretto

L’attivazione del FlyBusMessina rappresenta uno dei primi risultati concreti del percorso di costruzione dell’Area Integrata dello Stretto, avviato attraverso la collaborazione istituzionale tra le amministrazioni comunali guidate dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro. Il nuovo servizio, il cui avvio è previsto per il 1° dicembre, costituisce un importante tassello del progetto di integrazione dei collegamenti tra Calabria e Sicilia, rendendo più facilmente accessibile l’Aeroporto Tito Minniti anche ai cittadini messinesi.