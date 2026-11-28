Soddisfazione per l’attivazione del nuovo collegamento diretto tra Messina e l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, ma forte contrarietà per le tariffe previste. Il nuovo FlyBusMessina, presentato a Palazzo Zanca, incassa il parere favorevole di Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Messina, che pone però l’accento sulla sostenibilità economica del servizio, soprattutto per le famiglie. Secondo l’esponente di FdI, “il costo del collegamento rischia di rappresentare un ostacolo per quanti intendono raggiungere lo scalo reggino utilizzando il trasporto pubblico. Una famiglia composta da quattro persone, infatti, dovrebbe sostenere una spesa complessiva di 112 euro per il viaggio di andata e ritorno, anche usufruendo della tariffa agevolata”. Da qui la richiesta all’amministrazione comunale e ai vertici di ATM di “rivedere al ribasso il piano tariffario”.

FlyBusMessina, Gioveni: “un importante passo avanti”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia riconosce l’importanza strategica della nuova linea per migliorare i collegamenti tra le due sponde dello Stretto e ampliare le opportunità di viaggio per i cittadini messinesi: “accolgo con grande apprezzamento l’iniziativa del Flybus, presentata oggi a Palazzo Zanca, che rappresenta un importante passo avanti per migliorare i collegamenti tra Messina e l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, agevolando gli spostamenti dei cittadini messinesi che intendono raggiungere lo scalo aeroportuale reggino».

Messina e Reggio Calabria, Gioveni ricorda il lavoro avviato nel 2022

“È doveroso ricordare – prosegue Gioveni – che proprio il 31 gennaio 2022 avviai da Presidente della Commissione Trasporti, una prima interlocuzione istituzionale con l’allora assessore ai Trasporti del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, con l’obiettivo di costruire un percorso di collaborazione fra le due città, coinvolgendo le rispettive aziende di trasporto, ATM Messina e ATAM Reggio Calabria. L’idea era proprio quella di creare le condizioni per una vera area integrata dello Stretto, che consentisse ai cittadini delle due sponde di usufruire di collegamenti più agevoli e funzionali, anche in direzione dell’aeroporto Tito Minniti”. Un percorso che oggi trova una concreta applicazione nell’ambito della costruzione dell’Area Integrata dello Stretto, attraverso il nuovo servizio di collegamento aeroportuale. “Per questo motivo non posso che esprimere soddisfazione nel vedere oggi concretizzarsi un progetto che affonda le proprie radici anche in quella interlocuzione istituzionale. Un risultato positivo, dunque, che va nella direzione auspicata da tempo e che merita di essere sostenuto”, sostiene Gioveni.

FlyBusMessina, Gioveni contesta il prezzo dei biglietti

“Ritengo assolutamente eccessiva la tariffa di 15 euro per una corsa semplice. Non possiamo pensare che un servizio destinato a favorire la mobilità dei cittadini e a rendere più competitivo l’accesso all’aeroporto dello Stretto diventi economicamente poco sostenibile, soprattutto per le famiglie. Basti pensare, ad esempio, a un nucleo familiare di quattro persone: per un viaggio di andata e ritorno si arriverebbe a spendere ben 120 euro! Anche considerando la tariffa agevolata di 28 euro, anziché 30, per il titolo previsto nell’ambito della promozione, la spesa complessiva per quattro persone rimarrebbe comunque di 112 euro”, sottolinea Gioveni.

Navetta Messina-Aeroporto di Reggio Calabria: la richiesta di agevolazioni per le famiglie

Il nodo centrale sollevato dal consigliere comunale riguarda dunque “l’effettiva convenienza del servizio, soprattutto per chi viaggia con più componenti del proprio nucleo familiare”. Secondo Gioveni, “la riduzione prevista per l’acquisto del biglietto di andata e ritorno non sarebbe sufficiente a rendere il collegamento economicamente accessibile a tutti”. Il capogruppo di FdI rivolge quindi un appello al sindaco di Messina, Federico Basile, e al presidente di ATM, affinché “venga presa in considerazione una revisione delle tariffe, introducendo specifiche agevolazioni per le famiglie, i nuclei numerosi e i passeggeri che acquistano il biglietto di andata e ritorno. L’obiettivo non deve essere soltanto quello di istituire un collegamento, ma quello di renderlo realmente conveniente e appetibile. Perché l’area integrata dello Stretto non può rimanere soltanto una bella intuizione progettuale: deve tradursi in un servizio concreto, efficiente e soprattutto economicamente accessibile ai cittadini”.