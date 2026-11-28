Il nuovo servizio FlyBusMessina, che collegherà direttamente la città peloritana con l’Aeroporto di Reggio Calabria, rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione dell’Area Integrata dello Stretto. Un collegamento che assume una valenza strategica non soltanto sotto il profilo della mobilità, ma anche per le prospettive di sviluppo economico e turistico delle due città. A sottolinearlo è il sindaco di Messina, Federico Basile, che evidenzia l’importanza della collaborazione istituzionale avviata con il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

FlyBusMessina, dal protocollo d’intesa ai servizi concreti per i cittadini

L’attivazione del nuovo collegamento aeroportuale rappresenta un risultato concreto raggiunto a poche settimane dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Messina e Reggio Calabria. Una collaborazione che punta a superare le divisioni amministrative e geografiche, attraverso una programmazione condivisa e orientata alle necessità dei cittadini. “Con l’attivazione del FlyBusMessina – afferma il sindaco Federico Basile- compiamo un ulteriore passo concreto nella costruzione dell’Area Integrata dello Stretto. A poche settimane dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, siamo già nelle condizioni di offrire ai cittadini un nuovo servizio. È questo il senso del percorso che abbiamo intrapreso: superare i confini amministrativi e geografici delle due città attraverso una programmazione condivisa, capace di generare nuove opportunità per entrambi i territori”.

Aeroporto di Reggio Calabria, nuove opportunità per Messina

La possibilità di raggiungere più facilmente l’Aeroporto dello Stretto amplia le opportunità di viaggio per i cittadini messinesi, rendendo maggiormente accessibile l’offerta dei collegamenti aerei dello scalo reggino. Il nuovo servizio si inserisce, inoltre, in una prospettiva più ampia di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al turismo e allo sviluppo economico di Messina e del suo comprensorio. La maggiore accessibilità aeroportuale rappresenta, infatti, un elemento importante anche per chi raggiunge lo Stretto per motivi turistici o professionali, favorendo una più stretta integrazione tra le due sponde.

Area Integrata dello Stretto, l’obiettivo di unire un territorio da oltre un milione di abitanti

La prospettiva delineata dal primo cittadino messinese va ben oltre il singolo collegamento aeroportuale. L’obiettivo è arrivare alla costruzione di un sistema di servizi integrati capace di rispondere alle esigenze di un bacino territoriale che, come sottolineato da Basile, conta oltre un milione di abitanti. “Rendere l’aeroporto di Reggio Calabria più facilmente accessibile dalla nostra città significa ampliare le possibilità di collegamento per i messinesi, ma anche rafforzare l’attrattività turistica ed economica di Messina e del suo comprensorio. L’obiettivo è costruire un sistema di servizi integrati che risponda alle esigenze di un territorio che conta oltre un milione di abitanti”, rimarca. Il FlyBusMessina assume dunque un significato che va oltre quello di una semplice navetta aeroportuale, diventando uno degli strumenti attraverso cui tradurre la collaborazione istituzionale tra Messina e Reggio Calabria in servizi effettivamente fruibili dalla popolazione. Una visione dello Stretto come territorio integrato, nella quale la mobilità costituisce un elemento fondamentale per ampliare le opportunità dei cittadini e valorizzare le potenzialità delle due città.