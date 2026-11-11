Allarme bomba, il numero monstre delle scuole italiane coinvolte: scoperta la provenienza della mail. Meloni convoca le Opposizioni

La mail che ha scatenato l’allarme bomba in migliaia di scuole italiane sarebbe partita da un account di posta elettronica riconducibile alla Dayeh University di Taiwan, un ateneo privato dell’isola asiatica. È quanto emerge dai primi accertamenti sull’origine del messaggio intimidatorio che, nella mattinata di mercoledì 11 novembre, ha provocato evacuazioni, sospensioni delle lezioni e controlli delle forze dell’ordine in numerose città italiane. Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Istruzione, la comunicazione contenente la minaccia sarebbe stata recapitata a circa 6 mila istituti scolastici, anche se non tutte le scuole interessate hanno disposto l’evacuazione. Il numero riguarda dunque gli istituti destinatari della mail e non quelli effettivamente evacuati. Le verifiche avviate dalle autorità hanno consentito di individuare un indirizzo collegato all’università taiwanese, che potrebbe essere stato utilizzato dagli hacker dopo la compromissione dell’account di una ex studentessa. Nell’intestazione del messaggio compaiono inoltre caratteri cinesi riconducibili al nome Liu Fang-chun.

La mail firmata Mikhail Andropov e i collegamenti con gli allarmi bomba in Europa

Al centro delle indagini c’è anche il contenuto del messaggio, nel quale si annunciava la presenza di un “potente ordigno esplosivo” all’interno degli edifici scolastici. La comunicazione riportava minacce particolarmente gravi nei confronti degli studenti e del personale, oltre a un riferimento a un presunto attentato contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A firmare il testo è un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader del cosiddetto “Vilayat di Misoginistan”. Si tratta dello stesso nome comparso nei giorni precedenti nelle rivendicazioni di falsi allarmi bomba che avevano interessato voli commerciali e sedi di emittenti televisive europee, tra cui l’irlandese Rte e la bulgara Nova Tv.

Allarme bomba in tutta Italia, il precedente dei giorni scorsi e il vertice d’urgenza del Governo

L’emergenza di oggi arriva dopo una serie di episodi analoghi che hanno interessato il territorio nazionale. La mattinata è stata caratterizzata dall’arrivo di messaggi minatori in istituti distribuiti da Nord a Sud, con interventi delle forze dell’ordine e degli artificieri per verificare le segnalazioni. Le segnalazioni odierne hanno interessato numerose città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Potenza, Pescara, Reggio Calabria, con modalità di gestione differenti a seconda delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti. In alcuni istituti gli studenti sono stati fatti uscire precauzionalmente, mentre in altri le attività didattiche sono proseguite dopo le verifiche e le indicazioni delle forze dell’ordine. Dai primi accertamenti non sono emersi elementi tali da confermare la presenza di ordigni esplosivi, ma la portata nazionale delle comunicazioni ha determinato una mobilitazione straordinaria delle istituzioni.

La gravità della situazione ha spinto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a convocare per le ore 16 di oggi una riunione a Palazzo Chigi, con la partecipazione dei vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, dei ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, dei vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Un vertice finalizzato a fare il punto sulle minacce e a coordinare le iniziative necessarie per garantire la sicurezza nazionale. La premier ha inoltre rassicurato sulla situazione, spiegando che dalle verifiche effettuate non risultano elementi che facciano ritenere concreto il pericolo annunciato nelle comunicazioni. Resta comunque alta l’attenzione sulle modalità con cui i messaggi sono stati diffusi e sulla necessità di prevenire ulteriori episodi capaci di interrompere attività essenziali e generare preoccupazione tra i cittadini.

Tajani denuncia nuove minacce: “Una taglia anche sui minori della mia famiglia”

Il quadro delle intimidazioni informatiche si è ulteriormente aggravato con le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto durante il question time alla Camera dei deputati. Il vicepremier ha denunciato di essere stato personalmente destinatario di attacchi informatici e minacce, che nelle ultime ore avrebbero coinvolto anche i suoi familiari, compresi i minori. “Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda”, ha dichiarato Tajani alla Camera.

Meloni convoca i leader delle opposizioni a Palazzo Chigi: incontro giovedì 12 novembre

La vicenda avrà anche un seguito sul piano politico e istituzionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato i leader delle forze di opposizione a Palazzo Chigi per domani, giovedì 12 novembre, alle ore 9, con l’obiettivo di condividere le informazioni disponibili sulle minacce e sugli episodi riconducibili alle attività informatiche ostili registrati negli ultimi giorni. Secondo quanto riferito da fonti della Presidenza del Consiglio, “l’incontro sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici”. Le stesse fonti sottolineano che “L’obiettivo del governo – rimarcano le stesse fonti – è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”. L’iniziativa punta quindi ad aprire un confronto tra maggioranza e opposizioni su un tema che coinvolge direttamente la tutela delle istituzioni e della popolazione, alla luce della diffusione di comunicazioni minatorie su scala nazionale.

All’invito della presidente del Consiglio hanno già risposto positivamente alcuni rappresentanti delle opposizioni. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha comunicato attraverso il Nazareno la propria partecipazione all’incontro previsto per giovedì mattina. Anche Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha confermato la propria presenza, chiedendo chiarimenti sulle iniziative adottate per fronteggiare la situazione. “Accolgo l’invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e domani mattina, alle ore 9, sarò a Palazzo Chigi. E’ necessario fare chiarezza sugli allarmi di questi giorni e sulle misure adottate dal governo per garantire la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato Bonelli. L’incontro rappresenterà un momento di confronto istituzionale sulle attività di prevenzione e contrasto alle minacce, con particolare attenzione alla protezione delle scuole, delle infrastrutture e dei servizi essenziali.

La sfida della cybersicurezza: individuare gli autori delle minacce e proteggere le scuole

L’invio massiccio di email intimidatorie a migliaia di istituti scolastici mette in evidenza la vulnerabilità delle organizzazioni di fronte a comunicazioni digitali capaci di generare conseguenze immediate anche senza un’effettiva aggressione fisica. Un tema affrontato anche da StrettoWeb nell’approfondimento con Marco Gabriele Proietti, presidente della Cyber Security Foundation, che ha richiamato l’attenzione sulla capacità di poche comunicazioni di provocare l’interruzione delle attività scolastiche, l’impiego di ingenti risorse di sicurezza e una diffusa apprensione tra le famiglie. Il precedente messaggio del 2 novembre, secondo l’esperto, presentava caratteristiche molto simili a quelle delle minacce odierne, rendendo ancora più importante un coordinamento nazionale delle procedure di risposta. La priorità delle autorità rimane individuare chi abbia organizzato l’invio delle email, chiarire l’eventuale utilizzo di account compromessi e verificare i possibili collegamenti con gli altri episodi registrati in Europa. Nel frattempo, il Governo punta a rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell’ordine e organismi di cybersicurezza, per garantire la tutela degli studenti, del personale scolastico e dell’intera collettività, evitando che nuove campagne intimidatorie possano compromettere la regolarità delle attività e la serenità dei cittadini.