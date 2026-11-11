Allarme bomba in decine di scuole in tutta Italia: evacuazioni da Nord a Sud, minacciato anche il Premier. Indagini sulla mail anonima

Allarme bomba in decine di scuole italiane, con evacuazioni e controlli delle forze dell’ordine da Nord a Sud. Una mail anonima inviata a numerosi istituti scolastici ha fatto scattare questa mattina, mercoledì 11 novembre, una vasta operazione di sicurezza che sta coinvolgendo diverse città italiane. Studenti, insegnanti e personale scolastico sono stati fatti uscire precauzionalmente dagli edifici, mentre Polizia, Carabinieri e artificieri sono impegnati nelle verifiche per accertare l’eventuale presenza di ordigni. Tra le città interessate figurano Reggio Calabria, Potenza, Sanremo, Pescara, Siracusa e Ragusa e tante altre città italiane, ma le segnalazioni riguardano un numero molto più ampio di istituti distribuiti sul territorio nazionale.

La vicenda assume contorni ancora più inquietanti per il contenuto della comunicazione anonima. Secondo quanto riferito, infatti, nella stessa mail compare anche una minaccia nei confronti della Presidente del Consiglio. Il messaggio sostiene che sarebbe stato collocato un ordigno nell’automobile del Premier. Si tratta, naturalmente, di affermazioni contenute nella comunicazione minatoria e non di circostanze accertate. Il Ministero dell’Interno è a conoscenza dell’accaduto e sono in corso indagini per individuare la provenienza del messaggio e risalire ai responsabili.

Allarme bomba nelle scuole italiane: una mail anonima scatena evacuazioni in tutto il Paese

Secondo le informazioni diffuse dalle agenzie di stampa, l’emergenza sarebbe stata innescata dall’invio di una mail anonima a un numero considerevole di istituti scolastici italiani. La comunicazione segnalava la presunta presenza di ordigni, provocando l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza nelle scuole coinvolte. In numerosi casi i dirigenti scolastici hanno disposto l’evacuazione degli edifici, consentendo alle forze dell’ordine di avviare i controlli all’interno delle strutture.

L’episodio non sarebbe isolato. Già nei giorni scorsi, infatti, si era verificata una situazione analoga, con un messaggio di posta elettronica indirizzato a 280 presidi. La nuova ondata di segnalazioni ha riportato l’attenzione sulla sicurezza degli istituti scolastici e sulla possibilità che dietro le comunicazioni intimidatorie possa esserci un’azione coordinata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’origine delle email e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.

Reggio Calabria, allarme bomba in diverse scuole: studenti evacuati e strade bloccate

Tra gli episodi registrati questa mattina c’è anche quello del Liceo Classico di Reggio Calabria, del Liceo Piria, del Liceo Scientifico Vinci e di tante scuole anche in provincia, dove una email contenente un allarme bomba ha fatto scattare le procedure di sicurezza. Gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio scolastico, mentre all’interno dell’istituto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco per effettuare le verifiche necessarie ed escludere eventuali situazioni di pericolo. L’intervento ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità del centro cittadino. La circolazione è stata bloccata, con la Polizia Locale impegnata nella gestione della situazione. L’episodio reggino si inserisce dunque nella più ampia emergenza nazionale che sta coinvolgendo numerosi istituti scolastici, anche se saranno gli accertamenti a stabilire gli eventuali collegamenti tra le segnalazioni ricevute nelle diverse città.

Potenza, allarme bomba in tre scuole: evacuati gli studenti, intervengono gli artificieri

Situazione di allerta anche a Potenza, dove la mail di minaccia è stata recapitata a tre istituti scolastici: il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”, l’Istituto Comprensivo “Sinisgalli” e il Liceo Scientifico “Pasolini”. I dirigenti scolastici hanno disposto tempestivamente l’evacuazione degli studenti per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli artificieri, che hanno avviato le operazioni di controllo all’interno degli edifici. Le verifiche sono finalizzate ad accertare l’attendibilità delle segnalazioni e a escludere la presenza di eventuali ordigni.

Sanremo, mail in lingua araba e allarme bomba in due istituti scolastici

Un’altra situazione di emergenza si è verificata a Sanremo, dove due scuole sono state interessate da segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni. Secondo i primi accertamenti, al commissariato di Polizia sarebbero arrivate email scritte in lingua araba, contenenti segnalazioni identiche riguardanti i due istituti scolastici. Per precauzione sono state avviate le evacuazioni degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza delle minacce. Anche in questo caso, l’obiettivo prioritario è garantire la sicurezza delle persone presenti negli edifici e chiarire l’origine delle comunicazioni.

Pescara, evacuato il Liceo Classico d’Annunzio: Polizia, artificieri e unità cinofile

L’allarme ha raggiunto anche Pescara, dove è stata disposta l’evacuazione del Liceo Classico “Gabriele d’Annunzio”, istituto situato nel pieno centro cittadino e frequentato da circa 1.200 studenti iscritti. I ragazzi sono stati accompagnati all’esterno dai docenti e invitati ad allontanarsi dall’edificio, mentre veniva attivato il protocollo di sicurezza. Una circostanza particolare riguarda il fatto che proprio nella giornata precedente gli studenti erano stati coinvolti in una delle previste prove di evacuazione. Questa volta, però, l’uscita dall’edificio è stata determinata da un allarme reale, legato alla segnalazione di una possibile bomba. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, le unità cinofile e gli artificieri, impegnati nelle attività di controllo e bonifica dei locali.

Allarme bomba in Sicilia, scuole evacuate a Siracusa, Augusta, Noto, Ragusa e Modica

Particolarmente estesa anche la situazione in Sicilia, dove le segnalazioni hanno interessato diversi istituti scolastici. In provincia di Siracusa, email che annunciavano la presunta presenza di ordigni sono state recapitate a scuole del capoluogo, di Augusta e Noto, oltre che di altri centri del territorio. Le autorità hanno disposto evacuazioni precauzionali per consentire lo svolgimento dei controlli e tutelare studenti, docenti e personale scolastico. La Questura di Siracusa ha avviato indagini per risalire alla provenienza dei messaggi e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno valutando la possibilità che le comunicazioni rientrino in una più ampia strategia intimidatoria rivolta agli istituti scolastici dell’Isola.

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche nella provincia di Ragusa, dove almeno due istituti, nel capoluogo e a Modica, sono stati evacuati a scopo precauzionale. Tra le ipotesi emerse figura anche quella di un possibile attacco hacker, una pista che resta tuttavia da verificare e sulla quale non risultano ancora conferme definitive.

La mail anonima contiene anche una minaccia contro il Premier: “abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto”

A rendere ancora più delicata la vicenda è il contenuto della comunicazione anonima che ha fatto scattare gli allarmi. Secondo quanto riportato, il messaggio non si limiterebbe infatti a segnalare la presenza di ordigni negli istituti scolastici, ma conterrebbe anche una minaccia diretta alla Presidente del Consiglio.

“Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”, si legge nella mail, il cui mittente si presenta come “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”. Si tratta dell’identità dichiarata dall’autore del messaggio, la cui autenticità non è stata accertata. La minaccia è oggetto di attenzione investigativa, ma non costituisce una conferma della presenza di alcun ordigno.

Il Viminale segue il caso: indagini sulla provenienza delle email e sui possibili collegamenti

La dimensione nazionale degli allarmi ha richiamato anche l’attenzione del Ministero dell’Interno. Secondo quanto riferito citando fonti del Viminale, il ministero è a conoscenza della mail anonima e sono in corso indagini per accertarne la provenienza. Polizia e Carabinieri sono impegnati nelle verifiche nei diversi territori interessati. Gli accertamenti dovranno chiarire se le numerose segnalazioni siano riconducibili a un’unica origine, quale sia il reale obiettivo delle comunicazioni intimidatorie e se esistano collegamenti con le email inviate nei giorni precedenti a centinaia di dirigenti scolastici. Al momento non risultano, dalle informazioni diffuse, conferme della presenza di ordigni negli istituti coinvolti.

Resta alta l’attenzione nelle città interessate, mentre proseguono le operazioni di controllo e bonifica. L’allarme bomba nelle scuole italiane dell’11 novembre 2026 rappresenta un’emergenza che coinvolge numerose comunità scolastiche e che richiede accertamenti approfonditi per chiarire la natura delle minacce e individuare chi ha inviato i messaggi.