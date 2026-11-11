Reggio Calabria, allarme bomba al Liceo Classico: Polizia e Vigili del Fuoco sul posto, strade bloccate | LIVE

Allarme bomba pochi minuti fa al Liceo Classico di Reggio Calabria, dove sono in corso controlli all’interno dell’istituto scolastico da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di verifica per accertare la situazione e garantire la sicurezza. L’allarme ha provocato immediate ripercussioni anche sulla viabilità nel cuore della città. La circolazione dei veicoli è stata bloccata sia in via Campanella che in via Aschenez, due strade del centro di Reggio Calabria, per consentire lo svolgimento delle operazioni di controllo. L’intervento delle autorità interessa dunque non soltanto l’edificio scolastico, ma anche la viabilità circostante.

Allarme bomba al Liceo Classico di Reggio Calabria: controlli all’interno della scuola

La situazione è attualmente al centro delle verifiche condotte dal personale intervenuto. Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco stanno effettuando controlli all’interno della scuola per verificare l’attendibilità dell’allarme e accertare l’eventuale presenza di situazioni di pericolo. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’origine della segnalazione né sull’esito delle verifiche. L’intervento è stato accompagnato da misure di sicurezza che hanno interessato le strade adiacenti all’istituto. Non è ancora noto quanto dureranno le operazioni e quando potrà essere ripristinata la normale circolazione nella zona.

Reggio Calabria, traffico bloccato in via Campanella e via Aschenez

Particolare attenzione è rivolta anche alle conseguenze sulla viabilità cittadina. Il blocco del traffico in via Campanella e via Aschenez interessa un’area centrale di Reggio Calabria, con inevitabili ripercussioni sugli spostamenti degli automobilisti che devono attraversare la zona. La priorità resta quella di consentire alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco di completare tutti gli accertamenti necessari. La situazione è in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti per chiarire la natura dell’allarme bomba e conoscere l’esito dei controlli all’interno dell’istituto scolastico.

Allarme bomba in diverse scuole italiane: email di minaccia anche al Liceo Classico di Reggio Calabria

L’allarme bomba al Liceo Classico di Reggio Calabria si inserisce in una situazione più ampia che sta coinvolgendo diverse scuole in Italia. Anche all’istituto reggino è infatti arrivata una email contenente un allarme bomba, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio scolastico circa 40 minuti fa, per consentire lo svolgimento delle verifiche in condizioni di sicurezza. All’interno del Liceo Classico sono attualmente presenti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, impegnati nei controlli per accertare l’eventuale presenza di ordigni o altri elementi di pericolo. Resta da chiarire se le segnalazioni che stanno interessando gli altri istituti scolastici italiani siano collegate tra loro. Nel frattempo, prosegue il blocco della circolazione in via Campanella e via Aschenez, mentre si attende l’esito delle operazioni.