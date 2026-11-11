Allarme bomba nelle scuole italiane, chi si nasconde dietro le email? La lettera integrale, il precedente sui voli e quei sospetti sul termine “genocidio”

Chi si nasconde davvero dietro le inquietanti email che questa mattina, mercoledì 11 novembre, hanno seminato il panico in numerose scuole italiane? È la domanda che accompagna le indagini sull’ondata di allarmi bomba che ha provocato evacuazioni da Nord a Sud. Come raccontato da StrettoWeb nei numerosi aggiornamenti pubblicati nel corso della mattinata, messaggi anonimi contenenti minacce di attentati sono stati recapitati agli indirizzi di posta elettronica delle scuole, determinando l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza. Le comunicazioni, firmate con un nome apparentemente russofono, annunciano la presenza di ordigni esplosivi negli edifici scolastici e contengono persino una minaccia contro la Presidente del Consiglio.

Ma la provenienza effettiva dei messaggi resta da accertare e proprio su questo aspetto interviene Chiara Giannini, giornalista e inviata di guerra, che ha esaminato il testo della lettera soffermandosi su alcune espressioni e caratteristiche linguistiche. La sua analisi conduce a un’ipotesi differente rispetto a quella suggerita dall’identità dichiarata dal mittente: dietro le minacce potrebbero esserci, secondo Giannini, ambienti italiani legati ai centri sociali.

Il testo integrale della lettera inviata alle scuole italiane

È proprio il contenuto della comunicazione minatoria a sollevare nuovi interrogativi. Il mittente si presenta come Mikhail Andropov, sedicente leader del “Vilayat di Misoginistan”, e utilizza espressioni estremamente violente per annunciare presunti attentati contro gli istituti scolastici e contro il Presidente del Consiglio. Di seguito il testo integrale del messaggio, riportato senza modifiche:

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Il nome Mikhail Andropov era già comparso in una precedente comunicazione relativa agli allarmi bomba sui voli europei dello scorso 6 novembre.

Chiara Giannini analizza la lettera: i riferimenti al genocidio, la lingua italiana e l’ipotesi sui centri sociali

Ad attirare l’attenzione di Chiara Giannini sono soprattutto tre elementi: l’utilizzo della parola “genocidio”, la scelta dell’aggettivo “sanguinolento” e la correttezza complessiva della lingua italiana. La giornalista ritiene che questi particolari possano suggerire una provenienza diversa da quella apparentemente indicata dalla firma del messaggio. In particolare, collega il riferimento al genocidio al linguaggio utilizzato in alcune manifestazioni per Gaza e considera la costruzione delle frasi un possibile indizio di un autore italiano. Da queste osservazioni nasce la sua ipotesi sulla possibile riconducibilità delle email ad ambienti dei centri sociali. Ecco integralmente la riflessione della giornalista:

“Ecco la lettera inviata stamani a decine di scuole italiane. Basta esaminarla perché saltino all’occhio alcune cose.



chi scrive parla di un “genocidio degli italiani”. Gergo molto usato, quello del “genocidio” da chi protesta per Gaza.

la parola “sanguinolento”. Chi scrive è chiaramente italiano. Chi parla altre lingue non tradurrebbe così alla lettera

l’italiano è molto corretto. Anche la punteggiatura. Si tratta certamente di qualcuno istruito



Che penso io? Che questi presunti hacker russi siano da ricercare tra le file dei centri sociali (o roba simile) italiani. Scommettiamo?”.