Allarme bomba nelle scuole di tutta Italia, Meloni convoca una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi: presenti ministri e Intelligence

Gli allarmi bomba che questa mattina hanno coinvolto decine di scuole in tutta Italia arrivano sul tavolo del Governo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato per le ore 16 di oggi, mercoledì 11 novembre, una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie dopo le segnalazioni di presunti ordigni esplosivi in numerosi istituti scolastici, che hanno provocato evacuazioni e controlli delle forze dell’ordine in diverse città italiane, tra cui Reggio Calabria. Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, al vertice parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, insieme ai vertici dell’Intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

La convocazione della riunione arriva dopo una mattinata caratterizzata da email anonime contenenti minacce di attentati, che hanno fatto scattare le procedure di sicurezza in numerosi istituti scolastici. L’obiettivo del vertice sarà esaminare quanto accaduto e coordinare la risposta delle istituzioni di fronte a un’emergenza che ha interessato contemporaneamente diverse aree del Paese.