Reggio Calabria, allarme bomba in diverse scuole: evacuati gli studenti del Classico, del Vinci, del Piria e del Principe di Piemonte

Non soltanto il Liceo Classico: l’allarme bomba che questa mattina, mercoledì 11 novembre, ha interessato Reggio Calabria ha coinvolto diversi istituti scolastici della città, facendo scattare le procedure di evacuazione e mobilitando le forze dell’ordine. Oltre al Liceo Classico, le segnalazioni hanno riguardato anche il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, il Piria e il Principe di Piemonte. Una mattinata di forte apprensione per studenti, insegnanti e personale scolastico, con i ragazzi che sono stati fatti uscire dagli edifici e accompagnati nei punti di raccolta prestabiliti dai piani di sicurezza, mentre all’interno delle strutture sono state avviate le verifiche necessarie per escludere eventuali situazioni di pericolo.

L’emergenza è scattata in seguito all’arrivo di email contenenti segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni esplosivi. La situazione ha determinato l’immediata attivazione delle misure precauzionali negli istituti coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di controllo e nella gestione della sicurezza. L’allarme ha provocato anche ripercussioni sulla viabilità cittadina, con la chiusura al traffico di alcune strade del centro.

Allarme bomba a Reggio Calabria: evacuati gli studenti del Classico, del Vinci, del Piria e del Principe di Piemonte

Quello che inizialmente era emerso come un allarme bomba al Liceo Classico di Reggio Calabria si è rivelato un episodio di portata più ampia, con il coinvolgimento di altri importanti istituti scolastici cittadini. Le segnalazioni hanno infatti interessato anche il Liceo Scientifico Vinci, il Piria e il Principe di Piemonte e diversi istituti della provincia, facendo scattare le procedure previste per le situazioni di emergenza. Gli studenti sono stati fatti evacuare dalle rispettive scuole e indirizzati verso i punti di raccolta individuati per garantire la loro incolumità. Le operazioni sono state effettuate a scopo precauzionale, per consentire alle autorità di svolgere tutti gli accertamenti necessari all’interno degli edifici. La priorità è stata quella di mettere in sicurezza i ragazzi e il personale scolastico, evitando che qualcuno rimanesse all’interno delle strutture durante le verifiche.

L’evacuazione contemporanea di diversi istituti ha inevitabilmente generato preoccupazione, in una giornata scolastica improvvisamente interrotta dalle segnalazioni di possibili ordigni. Al momento, tuttavia, non risultano conferme della presenza di bombe: le operazioni sono finalizzate proprio a verificare l’attendibilità delle minacce ricevute.

Polizia e Vigili del Fuoco nelle scuole: controlli dopo le email di allarme bomba

Le verifiche sono concentrate sugli edifici scolastici interessati dalle segnalazioni. In particolare, al Liceo Classico di Reggio Calabria sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, impegnati nei controlli all’interno dell’istituto dopo l’uscita degli studenti. Le operazioni puntano a escludere la presenza di eventuali ordigni e a garantire che gli ambienti scolastici siano sicuri. La circostanza che le segnalazioni siano arrivate attraverso messaggi di posta elettronica rappresenta uno degli elementi centrali della vicenda. Le autorità dovranno accertare la provenienza delle comunicazioni e verificare se le minacce indirizzate ai diversi istituti reggini siano riconducibili alla stessa origine. Intanto, le procedure di sicurezza hanno comportato l’interruzione delle normali attività didattiche nelle scuole interessate.

Reggio Calabria, traffico bloccato in via Campanella e via Aschenez

L’allarme bomba ha avuto conseguenze anche sulla circolazione stradale nel centro di Reggio Calabria. In particolare, in seguito all’intervento presso il Liceo Classico, è stato disposto il blocco del traffico in via Campanella e in via Aschenez, per consentire alle forze dell’ordine e ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. La Polizia Locale è intervenuta per gestire la viabilità nell’area interessata, mentre proseguivano le verifiche all’interno dell’edificio scolastico. Le limitazioni alla circolazione hanno interessato due importanti strade del centro cittadino, con ripercussioni sugli spostamenti degli automobilisti. Il ripristino della normale viabilità è legato al completamento delle operazioni e alle valutazioni delle autorità competenti.

Allarme bomba nelle scuole, l’emergenza coinvolge anche decine di istituti in tutta Italia

Quanto sta accadendo a Reggio Calabria si inserisce in una vasta ondata di allarmi bomba che oggi ha coinvolto decine di scuole in tutta Italia. Una mail anonima inviata a numerosi istituti ha provocato evacuazioni e controlli da Nord a Sud, con episodi segnalati anche a Potenza, Sanremo, Pescara, Siracusa e Ragusa e in tante altre città italiane. Secondo quanto emerso dalle agenzie di stampa, la comunicazione conterrebbe anche una minaccia nei confronti della Presidente del Consiglio. Il Viminale è a conoscenza della vicenda e sono in corso indagini per risalire all’origine dei messaggi. Già nei giorni precedenti si era verificato un episodio analogo, con una email indirizzata a 280 dirigenti scolastici. Resta da accertare se tutte le segnalazioni siano collegate tra loro.

Scuole evacuate a Reggio Calabria, si attendono gli esiti delle verifiche

A Reggio Calabria l’attenzione resta concentrata sulla sicurezza degli studenti e sull’esito dei controlli negli istituti coinvolti. L’evacuazione del Liceo Classico, del Vinci, del Piria e del Principe di Piemonte e tante scuole della provincia ha rappresentato una misura precauzionale necessaria per permettere alle forze dell’ordine di verificare le segnalazioni senza esporre i ragazzi a eventuali rischi. La vicenda rimane in evoluzione e saranno gli accertamenti a chiarire se si sia trattato di falsi allarmi bomba o se dalle verifiche possano emergere ulteriori elementi. Nel frattempo, la mattinata dell’11 novembre resterà segnata dall’evacuazione di diversi istituti scolastici reggini, con studenti e personale costretti ad abbandonare temporaneamente le aule in attesa delle verifiche di sicurezza.

Allarme bomba al Piria di Reggio Calabria, la dirigente racconta a StrettoWeb: “abbiamo ricevuto una mail, poi ho chiamato il 112”

A ricostruire quanto accaduto al Piria di Reggio Calabria è stata la dirigente scolastica che ha spiegato come l’allarme sia scattato dopo la ricezione di una email contenente una minaccia relativa alla presenza di ordigni esplosivi. Nel messaggio, secondo quanto riferito dalla dirigente, si sosteneva che fossero stati collocati degli ordigni che avrebbero potuto essere azionati a distanza, mettendo in pericolo le persone presenti nell’istituto. La preside ha quindi contattato immediatamente il 112 per segnalare l’accaduto e ricevere indicazioni sulle procedure da seguire. Considerato che anche altre scuole avevano ricevuto la stessa comunicazione, le pattuglie intervenute hanno disposto l’evacuazione precauzionale dell’edificio, con gli studenti accompagnati nei punti di raccolta previsti dal piano di sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno successivamente effettuato un sopralluogo all’interno della scuola e, secondo quanto riferito dalla dirigente, non hanno trovato nulla di sospetto. Gli agenti hanno inoltre comunicato che sarebbe stato redatto un verbale relativo agli accertamenti effettuati, da trasmettere successivamente all’istituto. La dirigente ha precisato che le operazioni si sono svolte nella mattinata, indicativamente intorno alle 10:30-10:40, mentre le verifiche delle autorità hanno interessato anche gli altri istituti scolastici coinvolti nell’allarme.