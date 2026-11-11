Reggio Calabria, allarme bomba nelle scuole: “una mail con firma russofona annunciava un ordigno telecomandato”. Il racconto dal Piria | VIDEO

Una mattinata di apprensione a Reggio Calabria, dove l’allarme bomba in diversi istituti scolastici ha fatto scattare le procedure di sicurezza e l’evacuazione degli studenti. Le segnalazioni arrivate via email hanno interessato il Liceo Classico, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, il Piria, il Principe di Piemonte e tante altre scuole anche della provincia di Reggio Calabria, costringendo i ragazzi a interrompere le lezioni e a raggiungere i punti di raccolta predisposti per le emergenze.

Allarme bomba nelle scuole di Reggio Calabria: il racconto della mattinata

La vicenda ha mobilitato Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche e nella gestione della sicurezza. Particolarmente interessata la zona del Liceo Classico, dove sono state disposte anche limitazioni alla circolazione in via Campanella e via Aschenez, per consentire lo svolgimento delle operazioni. Al Piria, la dirigente scolastica ha raccontato di aver contattato il 112 dopo aver ricevuto la comunicazione minatoria. Le forze dell’ordine hanno successivamente effettuato un sopralluogo, senza riscontrare, secondo quanto riferito dalla preside, elementi sospetti. L’episodio si inserisce nell’ondata di allarmi bomba che ha coinvolto numerose scuole italiane nella giornata di mercoledì 11 novembre. Le indagini puntano a chiarire la provenienza delle email anonime e l’attendibilità delle minacce.

Allarme bomba al Piria di Reggio Calabria, il racconto a StrettoWeb: “una mail con una firma russofona, minacciavano un ordigno telecomandato”

Ulteriori dettagli su quanto accaduto arrivano da un’intervista rilasciata a StrettoWeb dal secondo collaboratore della dirigente scolastica del Piria di Reggio Calabria, che ha ricostruito i momenti successivi alla ricezione della comunicazione minatoria. “Abbiamo ricevuto una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola, proveniente da un indirizzo insolito e firmata con un nome apparentemente russofono. Nel messaggio si sosteneva che all’interno del nostro istituto fosse stata lasciata una busta di plastica contenente un ordigno esplosivo azionabile a distanza. Ci siamo immediatamente attivati e abbiamo contattato il 112, dal quale ci è stato indicato di procedere con l’evacuazione dell’istituto e di attendere l’intervento delle forze dell’ordine. Abbiamo quindi evacuato entrambe le sedi della scuola, accompagnando gli studenti nei punti di raccolta previsti dalle procedure di sicurezza. Successivamente è intervenuta la Polizia, che ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’edificio. Adesso attendiamo gli sviluppi della situazione”. Una testimonianza che chiarisce come sia stata gestita l’emergenza al Piria, dove la priorità è stata quella di mettere in sicurezza gli studenti e il personale scolastico dopo la ricezione della mail anonima. La presunta presenza dell’ordigno resta esclusivamente una minaccia contenuta nel messaggio, sulla quale sono intervenute le autorità per gli accertamenti necessari.