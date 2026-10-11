Reggina-Vibonese 1-1, gli ospiti restano in dieci. E intanto Marchionni si sbilancia

AGGIORNAMENTI

Altri due cambi per Marchionni: dentro Laaribi e Jallow Altri due cambi per Marchionni, che inserisce Laaribi e Jallow togliendo due centrocampisti, Rotulo e Acquadro. Scelta molto rischiosa, con il centrocampo in difficoltà il tecnico si piazza a due dietro con Jallow e Reis accanto a Magrassi.

Reggina in difficoltà in fase di palleggio, ha accusato il gol del pari La Reggina ha accusato il gol del pari. Già oggi non perfetta in fase di palleggio, si trova in grosse difficoltà quando ha il pallone tra i piedi. Poco il movimento dei giocatori, tantissimi gli errori.

Primi cambi per Marchionni: entrano Rosario Girasole e Reis Marchionni capisce che c’è qualcosa da cambiare e inserisce Rosario Girasole e Reis per Lancini e Alma. Si pensava all’uscita di Magrassi, che non ha fatto benissimo, ma il tecnico ha scelto l’attacco pesante.

Arriva il pareggio della Vibonese: segna Cosendey Ha pareggiato la Vibonese, dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo. Gol di Cosendey, che raccoglie tutto solo un assist dalla sinistra. La Reggina aveva iniziato la ripresa come aveva finito il primo tempo: troppi errori in fase di costruzione e baricentro basso.

E' iniziata la ripresa di Reggina-Vibonese E’ iniziata la ripresa di Reggina-Vibonese.

Si è chiuso il primo tempo: Reggina avanti con la rete di Toscano Si è chiuso il primo tempo di Reggina-Vibonese. Amaranto avanti grazie alla rete di Toscano. Non è stato un primo tempo semplice, per la squadra di Marchionni, che ha dovuto contenere le scorribande avversarie in avvio, giocando più di rimessa. Un episodio avrebbe potuto sbloccarla e ci ha pensato il solito giovanotto scuola Genoa, ma ora di proprietà Reggina, con un bel tiro al volo di prima. Per qualche minuto, a metà primo tempo, anche un po’ di pioggia mista a vento.

La Reggina contiene, poche emozioni in questa fase Dopo il vantaggio, la Reggina ha abbassato il proprio baricentro, non lasciando spazi alla Vibonese per offendere. Qualche errore di troppo anche negli appoggi semplici, ma la difesa amaranto adesso sta rischiando poco o nulla.

Gol Reggina! Super prodezza di Toscano, amaranto avanti! Si sblocca la partita, Reggina in vantaggio! Gran gol di Toscano! Sugli sviluppi di un corner, respinge la difesa e, dal limite, Toscano si lascia andare a un tiro forte e rasoterra di sinistro che finisce nel sette. L’angolo era scaturito da un bel tiro a giro di Rotulo, su cui aveva risposto il portiere ospite.

Primo giallo della sfida: brutto fallo di Rossetti C’è la prima ammonizione della sfida: giallo per Rossetti, che stoppa male il pallone, se lo allunga e poi entra in ritardo sull’avversario.

Un'occasione per parte: a Bertolo risponde Magrassi Un’occasione per parte: prima il colpo di testa di Bertolo da piazzato, poi è Magrassi a raccogliere un cross deviato da Toscano, anticipando il portiere, ma la palla finisce alta.

Conclusione di Cosendey, palla alta sopra la traversa La Reggina sbaglia sulla trequarti, la Vibonese si lancia in ripartenza: finalizzazione di Cosendey dal limite, palla alta sopra la traversa. Ora la Reggina sta provando a rimanere bassa, per provare a contenere un’avversaria che, se ha campo, sa essere molto pericolosa quando riparte.

Risposta della Reggina: prima occasione anche per gli amaranto C’è subito la risposta della Reggina: bel filtrante di Rossetti per Toscano, che mette in mezzo, palla deviata e non ci arriva nessuno, ma il portiere è costretto a smanacciare un pallone che rischiava di finire in porta. Prima fase molto aggressiva da ambo le parti.

Subito un'occasione per la Vibonese Subito un’occasione per la Vibonese, che sfiora il gol con Simpson. Linea alta per i rossoblu.

E' cominciata la sfida: fischio d'inizio al Granillo E’ iniziata la sfida del Granillo tra Reggina e Vibonese. Striscione romantico della Curva Sud: “Vorrei che fosse ogni giorno domenica, vorrei che fosse sempre con te, perché sei quella che non si dimentica, perché io sono cresciuto con te”, richiamando la frase di un coro del tifo organizzato. In questa prima frazione, la squadra amaranto attaccherà verso la Curva Sud.