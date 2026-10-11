Reggina-Vibonese, ufficiale il dato degli spettatori: altro bel colpo d’occhio al Granillo

La Reggina ha ufficializzato il numero degli spettatori presenti oggi al Granillo per il match contro la Vibonese. Il dato totale è di 6.945, di cui 317 ospiti. Comprensivo, ovviamente, degli oltre 3 mila abbonati. Un numero quasi identico a quello fatto registrare una settimana fa contro l’Igea Virtus. Domenica furono 6.997 totali, con 509 ospiti. Oggi, con 6.945 e 317 ospiti, i tifosi di casa sono anche di più, circa 150. Ormai si viaggia intorno ai 6.500 circa. Nonostante le due sconfitte in tre giorni, il pubblico amaranto ha mostrato attaccamento e vicinanza anche questa volta.

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