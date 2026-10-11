Entra, segna e fa esplodere il Granillo. Un attaccante? No, è l’invasore di campo in Reggina-Vibonese: le FOTO dell’incredibile episodio

Entra, si invola indisturbato, segna, esulta e non lo prendono. No, non è Guida, Jallow, Baggi o Toscano. E’ un non meglio imprecisato invasore di campo che ha deciso di rendere “singolare” il finale di Reggina-Vibonese. In pieno recupero, mentre la squadra amaranto stava attaccando, un signore con un cappellino si è involato indisturbato verso la porta dei rossoblu, segnando e facendo esultare il Granillo. Un gesto simpatico, sicuramente inedito da queste parti, accompagnato dagli applausi del Granillo alla sua uscita. Uscita arrivata, però, a fatica, perché gli addetti alla sicurezza hanno avuto più di qualche difficoltà ad acchiapparlo. A corredo dell’articolo alcune immagini dell’incredibile episodio.