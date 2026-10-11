Risultati Serie D, il Sambiase batte il Trapani e aggancia la Reggina in vetta: la nuova classifica

Un duo in vetta. Dopo diverse settimane, sono due le squadre in vetta alla classifica del girone I di Serie D: la Reggina, fermata in casa dalla Vibonese sul pari, si fa agganciare dal Sambiase, che batte di misura il Trapani. Deludente pari della Nissa a Ragusa, deludente anche la sconfitta dell’Igea Virtus a Favara. Travolgente cinquina del PraiaTortora, che travolge il Modica. Di seguito risultati e classifica.
Risultati Serie D girone I, 7ª giornata
Domenica 11 ottobre
Ore 15.00
Castrumfavara-Igea Virtus 3-2
Digiesse PraiaTortora-Modica 5-1
Reggina-Vibonese 1-1
Sambiase-Trapani 1-0
Siracusa-Vigor Lamezia 3-0
Ragusa-Nissa 1-1
Ore 16.00
Athletic Palermo-Licata 1-2
Gela-Milazzo 1-1
Ore 18.30
Enna-Avola
Classifica Serie D girone I
- Reggina 16
- Sambiase 16
- Vibonese 14
- Licata 14
- Digiesse PraiaTortora 12
- Avola 12*
- Igea Virtus 11
- Milazzo 10
- Nissa 9
- Athletic Palermo 8
- Siracusa 7 (-7)
- Castrumfavara 7
- Modica 7
- Gela 5 (-1)
- Vigor Lamezia 5
- Ragusa 3
- Enna 1*
- Trapani 1 (-5)
*Una partita in meno
Prossimo Turno Serie D girone I, 8ª giornata
Domenica 18 ottobre
Ore 15.00
Avola-Sambiase
Igea Virtus-Ragusa
Licata-Siracusa
Milazzo-PraiaTortora
Modica-Athletic Palermo
Nissa-Reggina
Trapani-Castrumfavara
Vibonese-Gela
Vigor Lamezia-Enna