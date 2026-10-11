Risultati Serie D, il Sambiase batte il Trapani e aggancia la Reggina in vetta: la nuova classifica

Un duo in vetta. Dopo diverse settimane, sono due le squadre in vetta alla classifica del girone I di Serie D: la Reggina, fermata in casa dalla Vibonese sul pari, si fa agganciare dal Sambiase, che batte di misura il Trapani. Deludente pari della Nissa a Ragusa, deludente anche la sconfitta dell’Igea Virtus a Favara. Travolgente cinquina del PraiaTortora, che travolge il Modica. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 7ª giornata

Domenica 11 ottobre

Ore 15.00

Castrumfavara-Igea Virtus 3-2

Digiesse PraiaTortora-Modica 5-1

Reggina-Vibonese 1-1

Sambiase-Trapani 1-0

Siracusa-Vigor Lamezia 3-0

Ragusa-Nissa 1-1

Ore 16.00

Athletic Palermo-Licata 1-2

Gela-Milazzo 1-1

Ore 18.30

Enna-Avola

Classifica Serie D girone I

Reggina 16 Sambiase 16 Vibonese 14 Licata 14 Digiesse PraiaTortora 12 Avola 12* Igea Virtus 11 Milazzo 10 Nissa 9 Athletic Palermo 8 Siracusa 7 (-7) Castrumfavara 7 Modica 7 Gela 5 (-1) Vigor Lamezia 5 Ragusa 3 Enna 1* Trapani 1 (-5)

*Una partita in meno

Prossimo Turno Serie D girone I, 8ª giornata

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Avola-Sambiase

Igea Virtus-Ragusa

Licata-Siracusa

Milazzo-PraiaTortora

Modica-Athletic Palermo

Nissa-Reggina

Trapani-Castrumfavara

Vibonese-Gela

Vigor Lamezia-Enna