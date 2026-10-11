Risultati Serie D, il Sambiase batte il Trapani e aggancia la Reggina in vetta: la nuova classifica

Tutti i risultati della 7ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

Reggina-Vibonese
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Un duo in vetta. Dopo diverse settimane, sono due le squadre in vetta alla classifica del girone I di Serie D: la Reggina, fermata in casa dalla Vibonese sul pari, si fa agganciare dal Sambiase, che batte di misura il Trapani. Deludente pari della Nissa a Ragusa, deludente anche la sconfitta dell’Igea Virtus a Favara. Travolgente cinquina del PraiaTortora, che travolge il Modica. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 7ª giornata

Domenica 11 ottobre

Ore 15.00

Castrumfavara-Igea Virtus 3-2
Digiesse PraiaTortora-Modica 5-1
Reggina-Vibonese 1-1
Sambiase-Trapani 1-0
Siracusa-Vigor Lamezia 3-0
Ragusa-Nissa 1-1

Ore 16.00

Athletic Palermo-Licata 1-2
Gela-Milazzo 1-1

Ore 18.30

Enna-Avola

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 16
  2. Sambiase 16
  3. Vibonese 14
  4. Licata 14
  5. Digiesse PraiaTortora 12
  6. Avola 12*
  7. Igea Virtus 11
  8. Milazzo 10
  9. Nissa 9
  10. Athletic Palermo 8
  11. Siracusa 7 (-7)
  12. Castrumfavara 7
  13. Modica 7
  14. Gela 5 (-1)
  15. Vigor Lamezia 5
  16. Ragusa 3
  17. Enna 1*
  18. Trapani 1 (-5)

*Una partita in meno

Prossimo Turno Serie D girone I, 8ª giornata

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Avola-Sambiase
Igea Virtus-Ragusa
Licata-Siracusa
Milazzo-PraiaTortora
Modica-Athletic Palermo
Nissa-Reggina
Trapani-Castrumfavara
Vibonese-Gela
Vigor Lamezia-Enna

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