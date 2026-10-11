Reggina-Vibonese 1-1, le pagelle di StrettoWeb: centrocampo e attacco poco brillanti

La Reggina pareggia per 1-1 contro la Vibonese. Dopo 6 vittorie di fila (inclusa la Coppa) arriva la prima gara al Granillo senza vittoria. Non bene soprattutto il centrocampo e l’attacco. Di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 6 – Pochi i tiri verso lo specchio, gioca più coi piedi, rischiando qualcosa perché troppo spesso i compagni si affidano a lui.

Fazio 6 – Rischia poco in fase difensiva, meno bene quando – nell’ultima fase – si allarga e gioca da terzino.

Lancini 6 – La Reggina soffre la pressione e l’intensità ospite, ma quando si compatta i difensori rischiano poco singolarmente. Esce nella ripresa.

Baldan 6+ – Anche per lui sufficienza piena, oggi è quello più “pulito” in entrambe le fasi.

Baggi 6.5 – Tra i migliori. Solita trottola su tutta la fascia, a volte – per la troppa foga – copre anche posizioni di campo non sue, lasciando sguarnita quella di sua competenza.

Rotulo 5.5 – Un passo indietro. Non sfrutta la sua tecnica, soffre l’intensità ospite e si fa vedere poco.

Acquadro 5.5 – Per la seconda gara di fila, insufficiente. Sbaglia appoggi semplici, sembra nervoso. Paga l’atteggiamento avversario.

Rossetti 5.5 – Male anche lui. Lento, sempre secondo sul pallone, sbaglia anche le cose semplici.

Toscano 6.5 – Piacevole conferma. Il migliore. Segna un gol fantastico e poi fa avanti e indietro sulla fascia instancabilmente.

Alma 5.5 – Si vede poco e si fa vedere poco, ingabbiato dall’atteggiamento ospite.

Magrassi 5 – Impalpabile e inesistente. Sbaglia troppo, mai una sponda fatta bene e mai un movimento fatto in modo corretto.

dal 60′ Girasole R. 6.5 – Entra bene, è l’unico positivo tra chi arriva dalla panchina. Attento, concentrato.

dal 60′ Reis 5.5 – Nessun apporto dopo il suo ingresso, troppo isolato.

dal 66′ Laaribi 6 – Entra e un centrocampo in difficoltà passa a da 3 a 2. L’espulsione “salva” il reparto.

dal 66′ Jallow – 5.5 – Neanche lui “sposta” la gara col suo ingresso.

dal 76′ Guida 5.5 – Gioca troppo da solo, questa volta non incide, a differenza di Barcellona.

All. Marchionni 5.5 – Parte a spron battuto ma dopo qualche minuto si abbassa e si compatta. Squadra opaca e confusionaria, nella ripresa poche idee e gioco individuale. Lui si prende un grande rischio, passando al 4-2-4, ma senza l’espulsione di Castro avrebbe rischiato tanto