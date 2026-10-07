Igea Virtus-Reggina 0-1: amaranto devastanti, ma quante occasioni sprecate

Stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D. Mercoledì 7 ottobre 2026. Dieci giorni dopo, di nuovo Igea Virtus e Reggina di fronte, questa volta in Sicilia e non in Calabria. Non è campionato, ma è comunque un match ufficiale. Anche in questa occasione StrettoWeb segue la sfida in diretta dall’impianto barcellonese: formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale, approfondimenti e dichiarazioni a fine gara, con pagelle e fotogallery.

AGGIORNAMENTI Ennesima occasione per la Reggina: Alma sfiora il gol, salva Iannello sulla linea Ennesima occasione per la Reggina, sempre da sinistra: bel cambio di campo, palla a sinistra per Porcino, assist delizioso in mezzo e Alma prova la girata; salva Iannello sulla linea. Solo una squadra in campo, quella amaranto, che sta giocando un primo tempo spumeggiante. Unica nota stonata: le troppe occasioni sprecate.

Jallow, errore clamoroso: l'attaccante fallisce ancora il raddoppio Che occasione per Jallow, che si divora la terza rete in mezz’ora, questa la più clamorosa: servito da Franchini, ha tutto il tempo per sistemare il pallone e piazzarlo, ma il suo piattone si allarga troppo e la palla finisce fuori. Aveva tempo e spazio per fare male.

Jallow si divora lo 0-2 e Alma prova la magia: amaranto ancora vicini al raddoppio in due occasioni Terza occasione per la Reggina, che sfiora ancora il raddoppio: palla in profondità per Alma, che serve al centro Jallow, il quale in spaccata manda alto a pochi metri dalla porta. Impreciso l’attaccante, ma l’approccio della squadra di Marchionni è ottimo. Anche perché, qualche secondo dopo, è Alma a provare la magia con un tiro di prima al volo. Occasioni in serie per la Reggina.

Erroraccio Madia! La Reggina rischia, salvano i fratelli Girasole La Reggina rischia la frittata. Dopo un retropassaggio, erroraccio del portiere Madia sul rilancio, pallone svirgolato e occasione per i padroni di casa, che non riescono a metterla dentro; si immolano prima Domenico e poi Rosario Girasole, salvando a un passo dalla porta. Gli amaranto si salvano, ma che rischio.

Altra occasione Reggina: Jallow sfiora il raddoppio Gran partenza della Reggina. Dopo il vantaggio, sfiorato il raddoppio: molto attivo Porcino sulla sinistra, altro bel pallone in mezzo e Jallow a un passo dallo 0-2 di testa, respinge il portiere.

La Reggina la sblocca subito! Alma di testa fa 0-1 Si sblocca subito la sfida, la Reggina passa in vantaggio: l’azione si sviluppa sulla sinistra, Porcino mette una bella palla in mezzo e Alma di testa colpisce benissimo. 0-1 amaranto dopo quattro minuti, gran partenza degli uomini di Marchionni.

Il match è iniziato! E’ iniziata la sfida di Coppa Italia Serie D tra Igea Virtus e Reggina.

Le formazioni ufficiali Ferraro e Marchionni hanno diffuso le formazioni ufficiali della sfida. Il tecnico amaranto sceglie un centrocampo inedito, vista la prima presenza in assoluto per Franchini, al fianco di Rotulo e Laaribi. Prima da titolare anche per Specker e Porcino, così come per De Mori in difesa, insieme ai fratelli Girasole. In porta esordio per Madia, davanti la coppia Alma-Jallow. Reis, rientrato dall’infortunio, siede in panchina. NUOVA IGEA VIRTUS: De Giosa, Longo, Vacca, Martinelli, Iannello, Balsano, Acampa, Sangiorgi, Ferrara, Ciaramella, Torre. In panchina: Bongiovanni, Piovano, Cicirello, Joao Pedro, Tolomello, Sugamiele, Faccetti, Aiello, Tumminelli. Allenatore: Ferraro. REGGINA: Madia; De Mori, Girasole D., Girasole R.; Specker, Franchini, Laaribi, Rotulo, Porcino; Alma, Jallow. In panchina: Lagonigro, Baldan, Fazio, Runza, Abonckelet, Macrì, Rossetti, Guida, Reis. Allenatore: Marchionni.