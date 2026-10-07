Igea Virtus-Reggina, la FOTOGALLERY del match di Coppa Italia Serie D

Igea Virtus-Reggina finisce 3-2. Gara rocambolesca, con finale folle, allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. Dieci giorni dopo la sfida di campionato al Granillo, che ha sorriso agli amaranto, questa volta ad esultare sono i padroni di casa, che vincono in rimonta ed eliminano gli amaranto dalla Coppa Italia Serie D. Dominio dei ragazzi di Marchionni per 60 minuti, ma anche troppe occasioni sprecate. Nell’ultima mezz’ora, anche grazie ai cambi, sale in cattedra la squadra siciliana, che la pareggia per ben due volte (intanto Guida aveva riportato gli amaranto in vantaggio) e poi la chiude al 95′ con Longo, autore di una doppietta. A corredo dell’articolo, tutte le immagini della sfida, nella fotogallery a cura di Pier Paolo Papalia.