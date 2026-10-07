Igea Virtus-Reggina 3-2, le pagelle di StrettoWeb: male Jallow, Madia insicuro

La Reggina perde ancora, tre giorni dopo lo stop di Capaci. Gara rocambolesca a Barcellona Pozzo di Gotto, vinta dall’Igea Virtus per 3-2 nel finale, dopo che gli amaranto erano andati per due volte in vantaggio. Queste le pagelle di StrettoWeb.

Madia 5 – Un rilancio sbilenco per poco non permette a un’Igea Virtus inesistente per 60 minuti di pareggiare. Attento nelle uscite, non perfetto coi piedi. Non ha colpe sui primi due gol, ne ha sul terzo. Non benissimo.

De Mori 5.5 – Tiene bene almeno fino al 70′, poi entra nel disastro generale degli ultimi dieci minuti.

Girasole D. 6 – Dopo l’errore di Madia si immola, trasformandosi in portiere e respingendo di testa sulla linea di porta. Bene anche lui fino al caos finale. Mezzo voto in meno per gli errori di reparto.

Girasole R. 6.5 – Torna titolare dopo le prime gare dall’inizio in campionato. Salva in avvio dopo un errore di Madia, esce prima del disastro.

Specker 5.5 – La Reggina gioca quasi soltanto dall’altra parte, a sinistra, lui potrebbe fare meglio. Sbaglia troppi stop e appoggi, sembra ancora insicuro.

Franchini 6.5 – Prima chiamata, primi minuti per lui. C’era curiosità ma anche qualche dubbio, che però spegne all’istante con una gara fatta di corsa, intensità e centimetri.

Laaribi 6.5 – Buona prova del capitano, in un centrocampo che per un’ora di gioco domina quello avversario. Bene in entrambe le fasi.

Rotulo 6 – Si vede molto meno di altre volte, anche se in quell’ora di gioco entra nelle azioni migliori.

Porcino 6.5 – Il migliore, almeno fino a che la Reggina ha dominato. Marchionni gioca praticamente solo a sinistra e lui non sbaglia nulla, né senza palla né con la palla. Soprattutto con la palla. Assist per Alma e poi almeno altri tre palloni pericolosi in mezzo, non sfruttati a dovere dagli attaccanti. Nella ripresa cala, mezzo voto in meno per non aver chiuso su Cicirello in occasione dell’1-1.

Alma 7 – Pronti via, quattro minuti e alla prima occasione la mette subito dentro. Dieci giorni dopo, punisce di nuovo l’Igea Virtus. Tra campionato e Coppa, con tre reti, al momento è l’attaccante più prolifico in rosa.

Jallow 5 – Prova insufficiente. Nel primo tempo, spreca tre occasioni, di cui due abbastanza clamorose. Non è ancora al meglio e si vede. Sempre secondo sul pallone, sembra sulle gambe e paga anche questo sotto porta.

dal 62′ Rossetti 5.5 – Dieci giorni fa, contro lo stesso avversario, il suo ingresso l’aveva svoltata. Questa volta, invece, nessuna sterzata, anzi.

dal 68′ Guida 7 – La cosa più bella di oggi è la sua. Gol fantastico, nel momento più difficile. Nota positiva, dopo il rientro di domenica.

dal 68′ Reis 6 – Rientra dall’infortunio e si fa vedere. Era stato prezioso in avvio di torneo, lo stop ne ha bloccato la crescita, soprattutto per un reparto al momento spuntato.

dal 68′ Abonckelet 6 – Attivo in fase offensiva, più pimpante rispetto a domenica, ma è troppo molle nell’azione del gol del 3-2. Stranamente.

dal 77′ Baldan 5.5 – Entra ma la Reggina subisce due gol. Non per demeriti solo suoi, sia chiaro, ma il reparto si addormenta nuovamente nel finale, come a Capaci.