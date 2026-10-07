Igea Virtus-Reggina, Bonina: “le coronarie? Magari oggi qualche appendicite…”

“Era un modo per caricare i nostri ragazzi. Quando il giornalista mi ha chiesto un titolo da dare per il lunedì successivo, mi è venuto di dire quello. Non potevo di certo dire che avrei voluto perdere per 4-0 al Granillo, quindi ho parlato di coronarie, ma è stata una frase un po’ enfatizzata. Rispetto all’anno scorso, quest’anno si dovranno fare più punti per vincere il campionato, ma non sarà facile per nessuno, neanche per la Reggina. Le coronarie? Forse oggi qualche appendicite sarà venuta a qualcuno“. Ha scherzato così, al termine di Igea Virtus-Reggina, il Presidente dei siciliani Immacolato Bonina, che ai microfoni di Radio Febea è anche ritornato sulle parole precedenti alla sfida di campionato di dieci giorni fa; dichiarazioni che avevano infiammato la sfida.