Il Presidente dell’Igea Virtus Bonina: “faremo saltare le coronarie ai 10 mila del Granillo, la Reggina non è la schiacciasassi che si pensa”. E poi la battuta su Lotito

Sale l’attesa per la sfida tra Reggina e Igea Virtus, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Granillo, e a pochi giorni dal match arrivano le parole del presidente della formazione siciliana Immacolato Bonina, intervenuto a “Casa Igea”, il format dei canali ufficiali del club. Il numero uno dell’Igea Virtus non nasconde la fiducia nei confronti della propria squadra e lancia una sfida agli amaranto, reduci da un avvio di stagione da protagonista. Bonina ricorda anche il precedente dello scorso anno, quando l’Igea Virtus riuscì a ottenere un risultato positivo al Granillo, ma sottolinea che il calcio resta uno sport imprevedibile, nel quale gli episodi possono incidere sul risultato finale.

Parlando della sfida contro la squadra allenata da Reggina, Bonina ha dichiarato: “Un altro successo dell’Igea Virtus al Granillo come l’anno scorso? Non lo so, il calcio è fatto di episodi, ma sono convinto che faremo una grossissima partita e sono fiducioso che potremo sbancare il Granillo“. Il presidente dell’Igea Virtus ha quindi ribadito la convinzione che la sua squadra possa mettere in difficoltà gli amaranto davanti al proprio pubblico, in uno stadio che si annuncia gremito.

La critica alla “macchina perfetta” amaranto

Bonina ha poi analizzato il percorso della Reggina nelle prime giornate di campionato, riconoscendo i meriti della formazione amaranto ma sottolineando alcuni aspetti che, secondo il presidente siciliano, possono rappresentare punti di vulnerabilità. “Non voglio togliere demeriti alla Reggina, ma finora ha incontrato neopromosse, a Modica ha rischiato di capitolare, non ritengo sia quella schiacciasassi che si pensano“, ha affermato. Un giudizio che accompagna la volontà dell’Igea Virtus di affrontare la gara senza timori reverenziali, provando a interrompere il percorso fin qui positivo della formazione reggina.

Il presidente dell’Igea Virtus ha poi rivolto l’attenzione all’atmosfera che attenderà la sua squadra al Granillo, dove è prevista una grande presenza di pubblico. “Speriamo di smentire l’idea della macchina perfetta di cui si parla, io penso che faremo saltare le coronarie ai 10 mila del Granillo“, ha dichiarato Bonina, utilizzando parole forti per descrivere l’intensità che, secondo lui, caratterizzerà la sfida. Infine, a Bonina è stato anche chiesto cosa direbbe a Lotito se dovesse incontrarlo: “Niente, mi auguro semplicemente che abbia sbagliato partita da vedere…”.