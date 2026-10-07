Igea Virtus-Reggina, Marchionni: “se crei sei occasioni non puoi fare un solo gol”

“C’è poco da raccontare, la squadra ha approcciato bene la partita, non so quante palle gol abbiamo avuto. Ma proprio per quello, quando ci sono 6-7 occasioni importanti, non si può fare solo un gol, lasciando aperta la partita. Nel secondo tempo abbiamo cercato di fare le cose che conoscevamo, ma è stata più equilibrata. Chi è stato preso in considerazioni oggi ha fatto un’ottima gara. Quando si perde dispiace, ma fino al 70′ stavamo gestendo bene la partita. Siamo stati bravi ad andare due volte in vantaggio, ma poi le partite si devono chiudere, invece abbiamo preso due gol evitabili”. Così mister Marchionni a Radio Febea al termine di Igea Virtus-Reggina, match di Coppa Italia Serie D finito 3-2.

“Mi dispiace, perché abbiamo disputato un’ottima gara e perché alla Coppa ci tenevamo. Dobbiamo preparare al meglio la gara di domenica, per ripartire. Allarmarsi? No, non c’è da allarmarsi, ma solo da aprire gli occhi e stare attenti. C’è anche demerito nostro se dopo non aver preso gol per sei partite se ne prendono quattro in due gare” ha aggiunto.

A Radio Febea a fine gara si presenta anche Michele Guida, autore del bellissimo gol del momentaneo 1-2. “Siamo rammaricati. Ci tenevamo ad andare avanti, lo abbiamo dimostrato facendo una grande partita. Purtroppo abbiamo sbagliato dei gol e dovevamo chiuderla nel primo tempo. Il calcio ti punisce”.