Giurisprudenza, uno dei punti di riferimento dell’Università Mediterranea: il “viaggio” nel Corso. Grandiosi i numeri sull’occupazione dopo la Laurea | INFO

Scegliere il proprio percorso universitario significa investire sul futuro, soprattutto in un mercato del lavoro in continua trasformazione. In questo scenario il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria registra risultati in crescita e conferma il proprio ruolo come punto di riferimento per chi vuole costruire una carriera nel mondo del diritto. Il dato più significativo riguarda la fiducia delle nuove generazioni: negli ultimi due anni i nuovi avvii di carriera sono aumentati del 40%, mentre l’indice di occupazione a tre anni dalla laurea continua a crescere da tre anni consecutivi. Un andamento accompagnato da una soddisfazione dei laureati che si mantiene stabilmente superiore alla media nazionale.

Studiare Giurisprudenza alla Mediterranea significa andare oltre l’immagine tradizionale del giurista legato esclusivamente ai codici e alle professioni forensi. Il percorso quinquennale prepara infatti non soltanto alle carriere classiche come avvocatura, magistratura e notariato, ma anche a ruoli di responsabilità nella Pubblica Amministrazione, nelle imprese, nelle istituzioni europee e negli organismi internazionali.

Il piano di studi combina la solidità delle discipline fondamentali, dal diritto costituzionale al diritto penale, dal diritto civile al diritto amministrativo, con una forte attenzione verso i settori emergenti che stanno trasformando la società contemporanea. Gli studenti possono personalizzare il proprio percorso scegliendo insegnamenti innovativi e fortemente attuali, dedicati ad esempio al diritto dell’intelligenza artificiale, alla regolamentazione dei social network, alla tutela dell’ambiente, al management e all’economia del turismo.

Dalla teoria alla pratica: cliniche legali e casi reali già durante il percorso universitario

Uno degli elementi distintivi del corso è il collegamento diretto tra studio teorico e applicazione concreta. Attraverso le cliniche legali, gli studenti possono confrontarsi con casi reali in ambiti particolarmente delicati e attuali come la bioetica, il diritto di famiglia e il diritto dell’immigrazione. Inoltre, per gli studenti interessati alla professione forense, è possibile anticipare una parte della pratica professionale già durante l’ultimo anno del corso, creando un collegamento più immediato con il mondo del lavoro.

La dimensione internazionale rappresenta un altro punto di forza del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università Mediterranea. I crediti universitari conseguiti all’estero dagli studenti attraverso i programmi di mobilità sono oltre il doppio rispetto alla media nazionale, confermando la vocazione europea e internazionale del percorso formativo.

Ma il valore aggiunto più importante resta il rapporto quotidiano tra studenti e docenti. Le ore di lezione svolte dai professori di ruolo sono superiori alla media nazionale, mentre il numero contenuto di studenti per cattedra permette un confronto costante e un accompagnamento personalizzato durante gli anni di studio. Un modello che trova conferma anche nei questionari di valutazione degli studenti, che assegnano giudizi molto elevati alla chiarezza delle lezioni e alla disponibilità dei docenti. A completare l’offerta ci sono lo studio delle lingue straniere e una biblioteca di area moderna, dotata di numerose banche dati digitali.

I risultati ottenuti negli ultimi anni raccontano una crescita costante del percorso in Giurisprudenza alla Mediterranea. L’aumento delle immatricolazioni si accompagna a dati positivi sul fronte occupazionale, con un numero crescente di laureati che trovano spazio nel mondo professionale. Il corso è ad accesso libero: per iniziare il percorso è sufficiente il diploma di scuola superiore. Le immatricolazioni possono essere effettuate online attraverso il portale di Ateneo e resteranno aperte fino al prossimo 30 settembre.

Il professor Siclari: “Investire su se stessi a Reggio Calabria è una scelta concreta”

A sottolineare il valore del modello didattico è il Coordinatore del Corso di Studi, il professor Roberto Siclari, che evidenzia il legame tra crescita delle iscrizioni, qualità della formazione e attenzione agli studenti. “La crescita delle nostre immatricolazioni premia un modello didattica d’eccellenza, basato sul rapporto diretto e quotidiano tra docenti e studenti. Chi sceglie Giurisprudenza da noi trova un ambiente stimolante, vogliamo che i nostri studenti imparino a pensare da giuristi fin dal primo giorno, affrontando casi reali e guardando oltre i confini nazionali con i nostri programmi di mobilità estera. I dati occupazionali ci danno ragione: investire su se stessi a Reggio Calabria è una scelta vincente e concreta”.

Per chi vuole costruire il proprio futuro nel mondo del diritto, dunque, la scelta può partire dal cuore dello Stretto, con un percorso universitario che unisce tradizione giuridica, innovazione, apertura internazionale e attenzione alla persona.

Info e contatti

Sede: Dipartimento DiGiES, Via dell’Università 25 — Cittadella universitaria, Reggio Calabria.

Segreteria didattica: didattica.giurisprudenza@unirc.it