IA, spazio e cybersecurity: il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea presenta la nuova offerta formativa: percorso e competenze. E c’è un punto di forza

Dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, dai sistemi wireless alle applicazioni aerospaziali, passando per elettronica, biomedica, smart cities e trasporti intelligenti. È questa la direzione verso cui guarda il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che presenta la propria offerta formativa per l’Anno Accademico 2026/2027. Un percorso pensato per formare i professionisti chiamati a progettare le tecnologie del futuro, con due lauree triennali, due lauree magistrali e un corso di dottorato di ricerca. Il DIIES, riconosciuto come Dipartimento di Eccellenza dal Ministero dell’Università e della Ricerca, propone una formazione fortemente orientata all’innovazione, con un collegamento diretto con il mondo della ricerca e delle imprese.

Il primo livello della formazione comprende il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Biomedica (L-8R), dedicato alla preparazione di professionisti capaci di sviluppare tecnologie applicate all’industria e alla sanità. Il percorso integra una solida base nelle discipline fondamentali con due indirizzi specialistici: Elettronica, rivolto a sistemi embedded, sensori intelligenti, controllo digitale, robotica, aerospazio, automotive e Industria 4.0; e Biomedica, focalizzato sulle tecnologie per la salute, dai dispositivi indossabili all’imaging medico, dalle protesi intelligenti alla riabilitazione, fino alla telemedicina e alla medicina personalizzata.

L’altra proposta triennale è il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni (L-8R), dedicato alla trasformazione digitale e articolato in tre percorsi: Wireless & Sensing, per lo studio delle reti radiomobili e del sensing elettromagnetico; Internet & Cybersecurity, incentrato su programmazione, reti e sicurezza informatica; e Smart Cities, orientato alla progettazione delle infrastrutture digitali delle città intelligenti del futuro. Il percorso integra inoltre competenze avanzate in intelligenza artificiale, reti neurali e sistemi di trasporto intelligenti, settori destinati ad avere un ruolo sempre più centrale nello sviluppo tecnologico.

Le lauree magistrali: specializzazione nei settori strategici

L’offerta formativa del DIIES prosegue con due lauree magistrali recentemente rinnovate, pensate per consentire agli studenti di completare il proprio percorso acquisendo competenze altamente specialistiche. La Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e Biomedica (LM-29) propone quattro percorsi: Elettronica, Biomedica, Automazione e Telemedicina, mentre la Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e Sistemi per le Telecomunicazioni (LM-27) affianca al percorso storico Reti ed Applicazioni i nuovi indirizzi dedicati a Sistemi Wireless per Spazio e Difesa e agli Intelligent Transportation Systems.

Completa il quadro il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione, un percorso destinato alla formazione di professionisti altamente qualificati nella ricerca e nello sviluppo tecnologico. Il dottorato punta a fornire strumenti avanzati di analisi, modellazione e progettazione, favorendo la capacità di affrontare problemi complessi sia nell’ambito accademico sia nei contesti industriali ad alta innovazione nazionale e internazionale.

Il Collegio dei Docenti comprende competenze scientifiche internazionali e rappresentanti di enti di ricerca, con oltre il 50% dei componenti inserito nella “Stanford List Top 2% Research Scientist”, la classifica che raccoglie i ricercatori più influenti al mondo nei rispettivi settori. Le tematiche affrontate spaziano dalla cybersecurity alle reti e ai sistemi di telecomunicazione, dall’elettronica ai campi elettromagnetici, dai sistemi automatici di misura alla robotica e all’intelligenza artificiale, con applicazioni nei settori biomedico, difesa, trasporti, energia e Industria 4.0.

Laboratori, imprese e occupabilità: il legame con il mondo del lavoro

Uno dei punti di forza dell’offerta del DIIES è il rapporto diretto con il mondo produttivo. Gli studenti vengono coinvolti fin dai primi anni in attività laboratoriali, sperimentazioni e progetti applicativi, acquisendo competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. I corsi magistrali offrono inoltre la possibilità di svolgere tirocini e attività di tesi presso aziende ed enti locali e nazionali, creando un collegamento concreto tra formazione universitaria e sviluppo professionale. Alla proposta del Dipartimento si aggiunge anche il Corso di Laurea Interateneo in Infermieristica (L-STN/1), realizzato congiuntamente con l’Università di Catanzaro per formare professionisti qualificati nel settore sanitario.

La qualità dell’offerta formativa del DIIES trova conferma anche nei dati più recenti AlmaLaurea, che evidenziano come i corsi dell’area dell’Ingegneria dell’Informazione e le lauree sanitarie siano tra i percorsi triennali con elevati livelli di occupabilità e rapido inserimento nel mondo del lavoro. Innovazione, ricerca, laboratori, internazionalizzazione e rapporto con le imprese rappresentano dunque gli elementi distintivi di un Dipartimento che punta a formare gli ingegneri chiamati a guidare la trasformazione tecnologica dei prossimi anni.

Il direttore del DIIES, prof. Claudio De Capua, sottolinea il ruolo strategico del Dipartimento: “Il nostro Dipartimento, riconosciuto come Dipartimento di Eccellenza dal Ministero, si conferma un punto di riferimento assoluto a livello internazionale. Ai nostri giovani vogliamo lanciare un messaggio chiaro: all’ Università Mediterranea di Reggio Calabria si può studiare e ci si può specializzare ai più alti livelli globali, lavorando sulle tecnologie che stanno cambiando il pianeta. I nostri corsi di laurea combinano una rigorosa preparazione scientifica con laboratori all’avanguardia per formare i veri protagonisti dell’innovazione digitale, dell’intelligenza artificiale e della transizione energetica”.

Per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa del Dipartimento DIIES per l’Anno Accademico 2026/2027 è possibile consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.