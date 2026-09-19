Donzelli a Reggio Calabria: “per Roscioli chiedo un voto di cuore”. Poi la battuta sul bollo auto

Così come Francesco Boccia questa mattina, un altro big della politica italiana è tornato a Reggio Calabria, sempre per lo stesso motivo. Giovanni Donzelli, esponente di spicco di Fratelli d’Italia a livello nazionale, è arrivato sullo Stretto – a qualche mese dalla sua doppia presenza, in Primavera, per il sostegno a Francesco Cannizzaro in occasione delle Comunali – per sostenere pubblicamente Fabio Roscioli, il candidato del CentroDestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. L’evento, svoltosi alla Sala Monteleone di Palazzo Campanella, ha visto la presenza, tra gli altri, anche del Sindaco Cannizzaro, del Governatore Occhiuto e di Giuseppe Scopelliti.

“Ma davvero ci vogliono spiegare cosa è la Destra? Io oggi a questa platea, per le suppletive, chiedo un voto di cuore. Noi siamo da sempre uniti, la coalizione di Destra è sempre unita. Berlusconi sognava un milione di posti di lavoro, a Sinistra ridevano, non c’è riuscito per poco ma c’è riuscita Giorgia Meloni. Da decenni, forse dalla Prima Repubblica, un Governo non investiva così tanto al Sud. Per fare crescere l’Italia bisogna far crescere il Sud” ha affermato Donzelli.

“Vedo la rabbia a Sinistra perché abbiamo eliminato il bollo auto. Faremo un emendamento: a chi a Sinistra vuole pagarlo, noi offriamo un Iban e possono pagarlo” ha aggiunto Donzelli, che ha parlato anche di argomenti come i migranti, la famiglia tradizionale e l’islamizzazione. “Il PD candidi chi vuole, ma non gli permetteremo di islamizzare l’Italia. Famiglia tradizionale? L’omofobia non c’entra. Chiunque può amare chi vuole, qui la discussione non è sui diritti di chi vuole amare chi, ma su quelli del più debole, e il più debole è un bambino che ha diritto ad avere un padre e una madre“.