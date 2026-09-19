Cannizzaro: “Frank Benedetto agnello sacrificale. Vannacci via da Reggio! E sulle parole di Franchini…”

“Lo ha detto poc’anzi Fabio Roscioli: la Calabria è cambiata. E la coalizione è unita. Noi siamo qui, ci siamo messi in gioco ancora, come CentroDestra unito, contro un CentroSinistra che ancora una volta ha fallito. Frank Benedetto è l’ennesimo loro agnello sacrificale, come Mimmo Battaglia alle Comunali e Pasquale Tridico alle Regionali. Da Sinistra dicono che Roscioli non è di Reggio. Io, da questo pulpito, ho elencato e ricordato a me e loro che non conoscono bene la storia della loro coalizione, dal momento che hanno candidato in Calabria gente come Rosy Bindi, Bertinotti, Cafiero De Raho”. Così il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro durante “Fratelli d’Italia per Roscioli”, l’evento in occasione delle suppletive di Reggio Calabria e in sostegno a Fabio Roscioli.

Sul discusso video che ha coinvolto l’Assessore Franchini, Cannizzaro ha affermato: “le parole di Franchini? Beh, c’è La7, giornale di Sinistra, lo hanno fregato. Ha parlato di tante cose belle, ma come al solito loro hanno estrapolato 15 secondi”. Poi il coordinatore regionale di Forza Italia ha aggiunto: “quando siamo andati a chiedere la disponibilità a Fabio Roscioli, lui si è messo a ridere. Mi sono sentito privilegiato quando ci ha detto sì”. E poi ha concluso: “è’ stato il genio Nino Minicuci a gestire l’operazione Mimmo Giannetta. Doveva essere lui il candidato, diciamocelo chiaro. A me inizialmente Vannacci stava simpatico, poi l’ho sentito e ribadisco: ho paura di quello che dice. Una persona a favore della Russia mi fa paura. Una persona che dice che bisogna separare le persone disabili da quelle abili mi fa paura. Di dove è Vannacci? Di Viareggio? Ah, ecco: e allora via da Reggio. Vannacci via da Reggio!”.