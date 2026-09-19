Reggio Calabria, l’evento di Fratelli d’Italia in supporto a Roscioli. Il candidato: “questa elezione sta consegnando ai reggini una responsabilità”

“Fratelli d’Italia per Roscioli”. Questo l’evento di oggi presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella. A Reggio Calabria, in vista delle suppletive, il partito di Giorgia Meloni ha deciso di supportare anche pubblicamente il candidato del CentroDestra Fabio Roscioli. Lo ha fatto alla presenza di uno dei big del movimento, Giovanni Donzelli, tornato in città a distanza di mesi dopo il suo doppio appuntamento di maggio per le Comunali.

Tanti gli interventi al tavolo. Il primo, molto emozionato, del coordinatore cittadino Ersilia Cedro. Il secondo, del consigliere regionale Daniela Iiriti, che ha richiamato l’attenzione sul partito di Vannacci. “Futuro Nazionale dice di essere di Destra, ma l’unica Destra che esiste è quella di Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia, una Destra democratica ed europeista”. L’intervento dell’Assessore Giovanni Calabrese ha chiuso quelli di Fratelli d’Italia, prima del discorso di Giuseppe Scopelliti. Poi sono intervenuti gli alleati della coalizione, da Paolo Arillotta dell’UDC a Giuseppe Mattiani della Lega.

Terminati questi interventi, ha preso la parola il candidato Fabio Roscioli: “ci rendiamo conto che la Calabria è cambiata? C’è un Presidente di Regione che sta facendo cose egregie, riformando la sanità e attirando investimenti. Inoltre, c’è un Sindaco straordinario. Non si vince da soli e la vostra presenza qui è un fatto politico importante. Fare squadra significa portare risultati, lo sta facendo Giorgia Meloni con il suo Governo. Io non considero gli altri avversari politici come nemici, ma semplicemente come avversari, mentre altri stanno trattando me come nemico. Questa elezione sta consegnando ai reggini una responsabilità, quella di tenere unito il CentroDestra”.

Dopo l’intervento di Cannizzaro ha parlato il Governatore Occhiuto: “l’anno scorso in Veneto fu eletto Stefani e poi si fecero le suppletive, ma qualcuno si ricorda? In queste invece ci sono i riflettori nazionali. Io dico: le battaglie si vincono, ma non si vincono né con i mercenari né con i traditori. Io non sono un uomo di Destra, ma di CentroDestra, eppure anch’io riconoscono in Giorgia Meloni l’unico leader di Destra vera. Ha fatto una cosa che tanto avevano annunciato: ha abolito il bollo auto. Eppure l’hanno attaccata. Io l’ho difesa e sono orgoglioso che l’abbia fatto”. Ultimo intervento è quello del responsabile del partito Giovanni Donzelli.