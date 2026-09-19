Scopelliti: “la mia storia è superiore a qualche ragazzotto che dice che io non racconto verità. In Europa spira un vento di estrema Destra, ma non ci si faccia trarre in inganno”

Sì, c’era anche lui. C’era anche Giuseppe Scopelliti all’evento che ha visto la presenza di Giovanni Donzelli a Reggio Calabria in occasione delle elezioni suppletive e del sostegno a Fabio Roscioli. Alla presenza del big nazionale di Fratelli d’Italia, anche l’ex Sindaco e Governatore, già presente qualche settimana fa alla presentazione di Roscioli in città e ringraziato pubblicamente da Occhiuto. Scopelliti, com’è noto, ha rifiutato “l’invito” a diventare il candidato di Futuro Nazionale per le suppletive, dicendosi lontano da un’idea di Destra che non è quella con cui è cresciuto. Per questo, anche in interventi pubblici recenti, ha lodato la Destra attuale, quella rappresentata dal leader Giorgi Meloni. E per questo ha presenziato all’evento di questo pomeriggio alla Sala Monteleone di Palazzo Campanella. Una presenza non indiretta, ma “vera”. Quello di Scopelliti, infatti, è stato uno degli interventi al tavolo dell’incontro.

“Questa è una tornata elettorale anomala, si vota per le suppletive, ma è una campagna insidiosa e strategica. Noi veniamo da tre tornate elettorali travolgenti, tra Elezioni Regionali, Comunali e Metropolitane, mentre il CentroSinistra ha creato diversi danni in questa città, questo è sotto gli occhi di tutti. Ma questo non deve trarci in inganno, facendoci pensare che questa tornata sia già vinta. Su questo dato un po’ tutta Italia riverserà l’attenzione. Qualcuno potrà dire: non ho mai partecipato a tornare, ora ho preso questa percentuale e questo è il mio dato”, ha detto Scopelliti. Il riferimento, pur non nominandolo, è a Futuro Nazionale.

“In Europa c’è questo vento che spira verso l’estrema Destra, ma chi ha conosciuto davvero cosa sia la vera Destra al Governo non può essere tratto in inganno. Questo voto è per Fabio Roscioli, ma è anche per il buon Governo per Giorgia Meloni. Il 2027 è un passaggio intermedio verso l’elezione del 2029 del Presidente della Repubblica e, perché no, verso l’elezione del primo Presidente della Repubblica di Destra. Oggi l’Italia ha recuperato un’affidabilità a livello internazionale, e non solo europeo, per questo non possiamo affidare il paese ai vari Fratoianni e Bonelli” ha aggiunto. “Al netto di qualche ragazzotto che si è affacciato ora sulla scena, che dice che io non racconto verità, la mia storia è superiore a tutto questo” ha concluso.