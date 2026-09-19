Francesco Boccia a Reggio Calabria: “c’è una guerra interna alle Destre estreme, a chi è più post fascista dell’altro”

Francesco Boccia è tornato a Reggio Calabria. Già presente a maggio in occasione delle Comunali, per sostenere Mimmetto Battaglia, il capogruppo del Partito Democratico al Senato questa volta è arrivato per sostenere un altro candidato a un’altra elezione, ovvero Frank Benedetto, l’uomo scelto dall’area progressista per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. L’evento si è svolto questa mattina a Catona, presso il Lido dello Stretto. Al tavolo degli interventi, l’ex Assessore Comunale Irene Calabrò, il Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni, il segretario regionale del PD Nicola Irto e, ovviamente, Frank Benedetto, prima dell’ultimo intervento di Boccia. L’evento è stato moderato dall’ex Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra.

“Frank Benedetto – ha esordito Boccia – ci mette il cuore, in tutti i sensi, mentre dall’altra parte mandano un tesoriere che non conosce Reggio. Chi ama Reggio vota Benedetto, a prescindere dall’ideologia politica. Lo dico a tutti i reggini, anche a quelli non di Sinistra. Benedetto rappresenta un’idea di sanità pubblica in questa città. Mandare il tesoriere nazionale di Forza Italia, perché è stato ordinato dal capo, per loro è politica, ma questa non è politica. Mettiamoci poi una guerra interna alle Destre estreme, che combattono come se questo seggio fosse una questione di sistemi diversi. Parliamo di una guerra tra chi è più post fascista dell’altro. La Destra ha fallito e lo ha fatto soprattutto in merito allo spacca-Italia, all’Autonomia Differenziata. E Vannacci si è inserito proprio perché la Destra ha fallito”.

Simpatico siparietto con Frank Benedetto, fermato dalla pioggia proprio appena ha iniziato a parlare. “Candidato bagnato, candidato fortunato” ha affermato scherzosamente il cardiologo prima di spostarsi, insieme agli altri relatori e ai presenti, sotto la parte coperta del bar della struttura.