Vinitaly Reggio Calabria, su i bicchieri e giù i pensieri sul Lungomare: le FOTO più belle della serata finale

Si è chiuso in un’atmosfera di festa, musica e convivialità il Vinitaly and the City di Reggio Calabria. La seconda e ultima serata, quella di domenica 9 agosto, ha nuovamente trasformato il Lungomare Italo Falcomatà in una grande vetrina dedicata ai vini, ai sapori e alle eccellenze della regione. La fotogalley allegata all’articolo racconta attraverso le immagini i momenti più belli della serata conclusiva: i calici alzati sul Lungomare, le squisitezze realizzate durante gli show cooking, i talk e la voglia di condividere un’esperienza all’insegna dell’enogastronomia calabrese.

A completare il programma sono state la diretta di Rai Radio2 e la musica di Serena Brancale, protagonista dell’atteso concerto all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Un finale coinvolgente che ha unito sapori, spettacolo e promozione del territorio nella suggestiva cornice dello Stretto.

Le fotografie restituiscono i colori, la felicità e l’energia dell’ultima notte di Vinitaly a Reggio Calabria, chiudendo il racconto di una manifestazione che ha celebrato il vino calabrese e la capacità della città di accogliere grandi eventi.